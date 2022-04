Mancano meno di due mesi a giugno e in casa Juventus sono ancora in tanti ad avere il contratto in scadenza. Paulo Dybala è già sicuro di lasciare Torino, così è stato deciso dopo gli incontri delle ultime settimane, ma potrebbe non essere l'unico ad andare via a parametro zero. Ci sono alcuni casi spinosi, per esempio quello di Bernardeschi, talento che non riesce ad esplodere ed ha un ingaggio da 4 milioni di euro all'anno. Il suo futuro è in bilico, e secondo gli ultimi rumor anche quello di Juan Cuadrado non sarebbe più così certo.

Rinnovo Cuadrado, trattativa incerta e pessimismo tra i tifosi

L'esterno colombiano è una colonna della squadra di Allegri, la sua duttilità gli permette di giocare a destra sia in difesa, che a centrocampo quando si passa alla retroguardia a tre e poi in quello che è il suo ruolo naturale, l'ala del tridente offensivo. Il mister livornese lo apprezza per questa sua caratteristica, non è un caso che il giocatore in questa stagione abbia messo a referto 30 presenze in Serie A, con 4 gol e 4 assist, e 7 in Champions League, salendo così ai piani alti della classifica dei più presenti in maglia bianconera.

La fiducia dell'allenatore e le tante gare giocate sembravano essere due spinte importanti per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno.

Fino a poco tempo fa sembrava che la firma fosse vicina, anche perché il sudamericano è molto legato alla Juventus, squadra in cui milita ormai da cinque stagioni.

Cuadrado, la nuova offerta della Juventus per il rinnovo

Ora però, secondo le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus, le cose sembrano essere cambiate tanto da rimettere in discussione tutto.

I bianconeri hanno come obiettivo dichiarato quello di abbassare il proprio monte stipendi, anche per questo Dybala verrà lasciato andare insieme al suo ingaggio da oltre 7 milioni a stagione. Non basterà però a tagliare in maniera significativa i costi, e così anche i 5 milioni di euro di ingaggio di Cuadrado sembrano essere considerati troppi da Arrivabene.

Il laterale destro ha 33 anni e anche l'età potrebbe incidere nella scelta bianconera per il futuro. La Vecchia Signora infatti vorrebbe offrire a Cuadrado un contratto al ribasso da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Un taglio della metà sullo stipendio attuale che avrebbe iniziato a far filtrare del pessimismo sulla buona riuscita della trattativa. La palla ora passa al giocatore e al suo entourage che dovranno decidere cosa fare, accettare il taglio dello stipendio oppure lasciare, anche loro come già successo con Dybala, la Juventus all'inizio della prossima estate e trovare poi un'altra squadra, gli estimatori non mancherebbero in Italia e all'estero.