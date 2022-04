La Juventus, in questo finale di stagione, si concentrerà sulla corsa Champions e la finale di Coppa Italia. Poi la società dovrà pensare al mercato, anche se i bianconeri stanno già pianificando alcune strategie. In particolare ci sarà da capire ufficialmente il futuro di Giorgio Chiellini. Infatti, l'impressione è che il numero 3 juventino possa dire addio alla Juventus. Chiellini starebbe pensando di trasferirsi in Mls. Questo ovviamente cambierebbe in parte i piani della società. La dirigenza sta pensando di prendere un difensore centrale ma in caso di addio di Chiellini chiaramente servirebbero due giocatori.

Dunque, la Juventus starebbe valutando più profili proprio perché un calciatore solo potrebbe non bastare.

Juventus divisa tra campo e mercato

La Juventus, in queste settimane, si sta dividendo tra campo e calciomercato. La squadra lavora per centrare gli obiettivi stagionali mentre la dirigenza pensa già al futuro. I bianconeri, in estate prenderanno almeno un giocatore per reparto. Ma la zona sulla quale si potrebbe intervenire di più è la difesa. Infatti, Giorgio Chiellini potrebbe cambiare i piani perché qualora dovesse lasciare la Juventus servirebbero due centrali. Inoltre, è possibile che la società possa vendere Alex Sandro per prendere un nuovo terzino sinistro. Adesso, però, il focus è sui rinnovi e Mattia De Sciglio sembra ad un passo dal prolungamento fino al 2025.

Mentre per quanto riguarda Federico Bernardeschi bisognerà capire quali sono le intenzioni della Juventus visto che il ragazzo a Torino starebbe bene e vorrebbe restare. Al momento, però, tra le parti non sarebbe in agenda un incontro. Intanto, Federico Bernardeschi lavora al JTC e contro il Sassuolo potrebbe trovare una maglia da titolare.

La Juventus lavora al JTC

La Juventus, in queste ore, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Sassuolo. Per questa sfida Massimiliano Allegri starebbe pensando di affidarsi ad un 4-2-3-1: in porta tornerà Szczesny. In difesa da destra verso sinistra toccherà a Danilo, Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini.

A centrocampo viste le tante assenze agiranno Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Mentre alle spalle di Dusan Vlahovic potrebbe agire il terzetto formato da Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Mentre Alvaro Morata potrebbe riposare. Domani 24 aprile, la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere una seduta pomeridiana e dopodiché la squadra partirà per Reggio Emilia. Nel corso della seduta di domenica Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara contro il Sassuolo.