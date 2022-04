La Juventus in vista della prossima sessione di Calciomercato ha l'esigenza di ingaggiare dei giocatori di qualità che possano migliorare il gioco e che sappiano inserirsi garantendo gol. Potrebbero arrivare acquisti importanti anche in difesa, soprattutto se fosse confermata la partenza di Giorgio Chiellini: le ultime notizie di mercato alludono alla possibilità di una rescissione consensuale del contratto del difensore bianconero, in scadenza a giugno 2023. Si parla di una sua possibile esperienza professionale nel campionato statunitense, probabilmente all'Inter Miami, dove ritroverebbe due ex bianconeri come Higuain e Matuidi.

La Juventus starebbe quindi lavorando all'acquisto di un difensore di esperienza e qualità e lo avrebbe individuato in Antonio Rudiger, centrale tedesco in scadenza di contratto a giugno col Chelsea.

Ad agevolare il suo trasferimento alla società bianconera sarebbe anche la possibile decisione del Barcellona di rinunciare al suo ingaggio per acquistare Kessié dal Milan.

Il difensore Rudiger potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare Antonio Rudiger. In particolare nelle ultime ore sta circolando la voce che Barcellona avrebbe deciso di non ingaggiare il difensore, preferendo invece rinforzarsi con un altro parametro zero come Franck Kessié: il centrocampista attualmente al Milan dovrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Un ingaggio simile a quello che vorrebbe anche Antonio Rudiger, ma che la società catalana difficilmente potrebbe garantirgli in caso di ingaggio di Kessié.

Di conseguenza la Juventus avrebbe una concorrente in meno per il difensore. Rudiger vorrebbe un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026 più un bonus alla firma del contratto.

Il suo arrivo sarebbe agevolato anche dal Decreto Crescita, disposizione governativa italiana che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere ulteriormente dal Chelsea non solo con l'ingaggio di un difensore ma anche con l'acquisto di un centrocampista: in particolare piacerebbe molto Jorginho, che va in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe trasferirsi nella società bianconera quest'anno per circa 20 milioni di euro.