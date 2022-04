Il Paris Saint Germain a luglio potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa. Le delusioni scaturite dalla sconfitta agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid non sono state ancora superate sia da parte dei tifosi che della società, che è delusa soprattutto dall'apporto di alcuni giocatori che avrebbero dovuto fare la differenza. Fra i più criticati sicuramente Donnarumma, dopo l'errore nel match di ritorno degli ottavi contro il Real Madrid, ma anche Lionel Messi e Neymar. L'argentino è stato anche fischiato dai suoi tifosi, il brasiliano invece avrebbe perso la fiducia anche della dirigenza del Paris Saint Germain.

Se per loro si parla di un possibile addio, sembra certo invece quello di Mbappé, che avrebbe deciso di non prolungare il suo contratto con la società francese nonostante un'offerta importante d'ingaggio. Il giocatore potrebbe trasferirsi al Real Madrid, formando con Benzema il duo della nazionale francese che potrebbe essere protagonista anche nel mondiale in Qatar a dicembre. Ritornando a Neymar, nonostante sia stato stato acquistato qualche stagione fa dal Barcellona per circa 200 milioni di euro, potrebbe essere ceduto a prezzo agevolato a giugno. Si parla di una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Possibile la cessione da parte del Paris Saint Germain di Neymar

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francese Neymar potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nel Calciomercato estivo per circa 40 milioni di euro.

Sembra essere questa la valutazione di mercato stabilita dalla società francese per il brasiliano, che sembra essere arrivato alla fine della sua esperienza professionale francese. Per Neymar potrebbe esserci un trasferimento in Inghilterra, magari nel Manchester City di Guardiola, difficile un ritorno in Spagna, anche perché il Barcellona in questo momento non sembra avere le possibilità economiche per sostenere un ingaggio oneroso come quello del brasiliano.

Potrebbe valutare il suo acquisto la Juventus, soprattutto se la Exor decidesse di sostenere ulteriormente il piano rinforzi della società bianconera. D'altronde la Juventus ha dimostrato di poter effettuare acquisti importanti nelle ultime stagioni, basti pensare all'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018. Il problema di fondo però non è tanto il prezzo di mercato di Neymar quanto il suo ingaggio.

Il brasiliano ha un costo importante di cartellino e d'ingaggio

Il brasiliano Neymar vorrebbe almeno 30 milioni di euro a stagione. Per quanto in Italia c'è la possibilità di utilizzare il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata per l'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri, sembra difficile che la Juventus possa acquistare un giocatore che ha compiuto 30 anni e dal costo del brasiliano.