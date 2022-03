La Juventus potrebbe rivoluzionare il settore avanzato durante il Calciomercato estivo. Tanti giocatori non hanno la certezza di una conferma, sia per motivi contrattuali che tecnici. Il tecnico Massimiliano Allegri vuole giocatori tecnici che possano supportare una prima punta come Dusan Vlahovic. Non è un caso che anche in questa stagione stia valorizzando il tridente offensivo con Cuadrado sulla fascia destra, Vlahovic punta centrale e Morata sulla fascia di sinistra. Proprio lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la Juventus a circa 35 milioni di euro.

Una somma importante anche in considerazione dei 30 ani dello spagnolo. A meno di uno sconto evidente sembra difficile che la Juventus riscatti il cartellino di Morata. Secondo diversi giornali sportivi la società bianconera potrebbe considerare l'acquisto di Morata nel caso in cui l'Atletico Madrid decidesse di accettare un'offerta da 20 milioni di euro. Altro giocatore che non sembra certo di una conferma nella stagione 2022-2023 è Moise Kean, che potrebbe essere riscattato dall'Everton e poi essere ceduto al Paris Saint Germain, interessata al suo acquisto. Se dovessero partire Morata e Kean la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori.

La Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di Alvaro Morata e Moise Kean la Juventus potrebbe acquistare Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo sta dimostrando in questa stagione di essere un giocatore importante. In 28 match è finito in 14 gol degli emiliani, ha segnato fino ad adesso 9 gol fornendo anche 5 assist decisivi ai suoi compagni.

Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Considerando i buoni rapporti professionali fra la società emiliana e la Juventus non è da scartare la possibilità che Raspadori possa trasferirsi in bianconeri con una modalità di pagamento agevolata. Come è successo con l'acquisto di Locatelli da parte della Juventus nel recente calciomercato estivo.

Il centrocampista è arrivato in prestito con riscatto a giugno 2023 per circa 35 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

LaJuventus valuterà anche l’eventuale riscatto del cartellino di Alvaro Morata a fine stagione. La società bianconera può acquistarlo per circa 35 milioni di euro. La Juve vorrebbe però uno sconto sul cartellino e potrebbe offrire circa 25 milioni di euro. La società bianconera chiederebbe anche un pagamento del cartellino in due stagioni così da attutire l’investimento. In una recente intervista lo spagnolo ha dichiarato che il suo futuro professionale non dipende da lui e che se andrà avvia rimarrà sempre un tifoso della società bianconera.