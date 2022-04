La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. I bianconeri devono fare il definitivo salto di qualità se vorranno ritornare ad essere competitivi per la vittoria in campionato ed in Champions League. Per questo si attendono rinforzi in tutti i settori, anche perché le cessioni a giugno potrebbero essere molte. Da Alex Sandro a Chiellini fino ad arrivare Aaron Ramsey e Arthur Melo, sono tanti i giocatori che potrebbero aggiungersi a Dybala, che lascerà la Juventus a fine stagione. E una delle esigenze della società bianconera è proprio quella di trovare un sostituto di qualità all'argentino.

Si è parlato molto di un interesse concreto per Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Le ultime notizie di mercato però confermano anche l'interesse della Juve per un altro giocatore importante che potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Parliamo di Serge Gnabry, attualmente al Bayern Monaco ed in scadenza di contratto con la società tedesca a giugno 2023. I bavaresi hanno provato ad offrirgli un prolungamento di contratto ma il giocatore avrebbe chiesto un ingaggio maggiore rispetto agli attuali 8 milioni di euro a stagione che guadagna.

La Juventus potrebbe acquistare Gnabry a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto della punta del Bayern Monaco Serge Gnabry.

In scadenza di contratto a giugno 2023, se non dovesse arrivare l'intesa sul prolungamento di contratto in questi mesi, il giocatore potrebbe essere ceduto durante il Calciomercato estivo. Il rischio è che possa lasciare la società bavarese a parametro zero nel 2023. La Juventus valuta il tedesco come rinforzo, anche perché ideale in un 4-3-3.

Può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, è veloce oltre ad essere bravo a finalizzare le azioni da gol. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 7 match in Champions League segnando 3 gol e fornendo 1 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 28 match, 11 gol e 6 assist nel campionato tedesco, 2 match e altrettanti assist in Coppa di Germania, 1 match ed altrettanti assist in Supercoppa di Germania.

Il mercato della Juventus

La Juventus vorrebbe cercare di alleggerire il monte ingaggi già in estate. L'idea sarebbe quella di non andare oltre i 7 milioni di euro netti a stagione per i giocatori che guadagnano di più. Potrebbero esserci delle eccezioni, come ad esempio Paul Pogba. Il francese va in scadenza di contratto con il Manchester United. La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio intorno ai 10 milioni di euro a stagione. A centrocampo piacciono anche Renato Sanches e Jorginho.