La Juventus, in queste ore, è alla Continassa per preparare la partita contro l'Inter. Per questo match i bianconeri ritroveranno giocatori importanti e alcuni di loro torneranno anche tra i titolari. Massimiliano Allegri, per la partita contro l'Inter, ha varato un cambio di sistema di gioco e dovrebbe passare al 4-2-3-1. Con questa novità dal punto di vista tattico, la Juventus presenterà un tridente composto da Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Questi tre giocatori agiranno alle spalle di Dusan Vlahovic.

Allegri cambia la Juventus

La Juventus, nelle varie gestioni di Massimiliano Allegri, ha spesso cambiato sistema di gioco. Il tecnico livornese ama rimescolare le carte per stimolare i suoi giocatori. In queste settimane di pausa, Massimiliano Allegri ha studiato bene la gara contro l'Inter e ha deciso di passare al 4-2-3-1. Questo sistema di gioco, in passato, ha dato grandi soddisfazioni all'allenatore bianconero visto che con questo assetto tattico nel 2017 ha raggiunto la finale di Champions League. Dunque, questa sera, la Juventus presenterà il 4-2-3-1 e in difesa ci sarà il quartetto formato da Danilo, Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Il brasiliano è rientrato dopo l'infortunio accusato lo scorso febbraio.

Alex Sandro ha sfutttato la pausa per rimettersi in forma. Anche a centrocampo ci sarà un recupero importante. Infatti, tra i titolari ci sarà il ritorno di Denis Zakaria. Il numero 28 juventino agirà al fianco di Manuel Locatelli. I due centrocampisti bianconeri avranno il compito di assistere il terzetto formato da Juan Cuadrado, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi.

Anche se in fase di non possesso è possibile che il colombiano e il numero 20 juventino diano una mano in fase difensiva affiancando di fatto Zakaria e Locatelli. Mentre in attacco ci sarà il solo Dusan Vlahovic. Alvaro Morata, invece, dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.

La Juventus ritrova lo Stadium al 100%

Questa sera 3 aprile, la Juventus ritroverà il suo pubblico al gran completo. Infatti, l'Allianz Stadium sarà al 100% dell' capienza. Questa è sicuramente una bella notizia e la particolarità è che la prima partita con lo stadio alla massima capienza sarà proprio la sfida tra la Juventus e l'Inter. Infatti, due anni fa nel 2020 quella tra bianconeri e nerazzurri fu una delle prime partite che si giocò a porte chiuse. Da lì in avanti le squadre quasi per un anno e mezzo non hanno potuto contare sul supporto del pubblico dopodiché le riaperture sono state graduali. Da stasera, invece, si tornerà alla "normalità".