Uno dei reparti che subirà profondi cambiamenti in casa Inter nella prossima stagione sarà sicuramente quello di centrocampo, visto che gli unici che dovrebbero restare, salvo proposte fuori mercato, sono Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu. Un intero reparto, dunque, completamente da rifare e che vedrà il club meneghino alla ricerca di almeno un profilo con esperienza internazionale da poter alternare ai tre titolarissimi. Per questo motivo, gli occhi sarebbero finiti su Saul Niguez, che al Chelsea non ha convinto in questa stagione e che tornerà all'Atletico Madrid.

Anche il Torino avrebbe cominciato a lavorare in vista della prossima estate. I granata cercano un rinforzo in attacco visto il probabile addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto, e avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, autore di un'ottima prestazione con la maglia dell'Hellas Verona, pur essendo di proprietà del Cagliari.

Inter su Saul

L'Inter sarebbe pronta a rivoluzionare il centrocampo tra qualche mese. In questa stagione, infatti, è sembrato mancare un elemento che potesse far rifiatare Barella, Brozovic e Hakan Calhanoglu, con i vari Vidal e Vecino praticamente certi di andare via, mentre ci sono dubbi anche su Gagliardini e Stefano Sensi. I nerazzurri, oltre a Davide Frattesi, cercano anche un innesto che possa rappresentare un profilo con esperienza internazionale.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Saul Niguez, attualmente in prestito al Chelsea, che non potrà riscattarlo dall'Atletico Madrid, salvo sorprese, a causa delle diverse vicissitudini a livello societario.

L'annata del centrocampista spagnolo con la maglia dei Blues non è stata tra le migliori, con sole otto presenze in Premier League e quattro in Champions League, senza timbrare mai il cartellino.

Inevitabile che l'Atletico abbassi le pretese rispetto ai 50 milioni di euro pattuiti con il club inglese per il riscatto qualche mese fa. Non è escluso che l'Inter possa prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Torino su Simeone

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione visto il probabile addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto.

I granata avrebbero messo gli occhi su Giovanni Simeone, attualmente in prestito all'Hellas Verona: il figlio del 'Cholo' ha un diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro sul suo cartellino, di proprietà del Cagliari. L'argentino ha fatto molto bene in questa stagione, segnando 15 reti in 27 partite di campionato. Che sia ai rossoblu o agli scaligeri, il Toro proverà a mettere sul piatto una cifra vicina ai 10 milioni di euro più una contropartita tecnica da scegliere tra Baselli, Ola Aina e Armando Izzo, che non rientrano nei piani di Ivan Juric.