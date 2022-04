La Juventus si sta leccando le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter. Questo match, però, ha lasciato diversi strascichi polemici. Infatti, i tifosi juventini sono sempre infuriati per l'arbitraggio e dimostrano la loro rabbia sui social. Ma questa sfida ha lasciato anche qualche problema di un certo spessore a Massimiliano Allegri. Infatti, a causa di questa partita, il tecnico ha perso tre giocatori. Il primo è Manuel Locatelli che ha riportato un infortunio al legamento e starà fermo per quattro settimane. Il secondo è Alvaro Morata che è stato ammonito ed essendo in diffida non potrà essere a disposizione per la gara contro il Cagliari.

Ma la grande sorpresa è arrivata dal Giudice Sportivo che ha squalificato anche Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino è stato espulso, dopo la sfida contro l'Inter, nel tunnel degli spogliatoi. Il motivo della squalifica di Mattia De Sciglio è la seguente: "per avere, al termine della gara (con l’Inter ndr), nel tunnel che addice agli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".

Polemiche infinite

La Juventus sta recriminando e non poco per l'operato di Irrati durante il match contro l'Inter. Infatti, i tifosi della Juventus sono letteralmente scatenati e continuano a postare l'immagine che dimostra come Bastoni avrebbe commesso fallo su Zakaria e entrambi i giocatori erano all'interno dell'area di rigore.

I sostenitori bianconeri non si capacitano del fatto che il Var non abbia richiamato Irrati. La motivazione sarebbe che non erano disponibili immagini chiare. L'altro grande cruccio dei tifosi della Juventus è la mancata espulsione di Lautaro Martinez reo di aver colpito con un calcio in faccia Manuel Locatelli. Il numero 27 juventino ha condiviso sui social la foto che lo ritrae con un occhio gonfio.

In Serie B, Crescenzi della Cremonese, proprio in questi weekend, è stato espulso proprio per un calcio in faccia ad un avversario. La Juventus, però, ritiene che la questione sia già chiusa e non verrà fatta nessuna mossa ufficiale.

Out anche De Sciglio

Per la gara contro il Cagliari del prossimo weekend, la Juventus sarà di nuovo in emergenza.

Infatti, a centrocampo mancherà Manuel Locatelli, in attacco non ci sarà Alvaro Morata, mentre in difesa non ci sarà Mattia De Sciglio. Questa defezione è arrivata un po' a sorpresa perché nessuno sapeva della sua espulsione avvenuta nel tunnel degli spogliatoi dell'Allianz Stadium. Dunque, Massimiliano Allegri dovrà capire come sostituire i tre assenti. A centrocampo è possibile si rivedano Zakaria e Rabiot. Mentre al posto di Morata potrebbe esserci uno fra Bernardeschi e Kean.