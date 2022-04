Un campione per il centrocampo della Juventus, lo avrebbe chiesto Allegri e la società vorrebbe accontentare il suo allenatore che proprio in mediana ha avuto diversi problemi in questa stagione. L'arrivo di Zakaria non sembra bastare per risolvere i problemi, Locatelli sta crescendo ma ancora fatica a prendere in mano il reparto, Arthur e Rabiot vanno a corrente alternata, McKennie ha polmoni d'acciaio e gamba rapida, ma a livello tecnico deve migliorare ancora molto. Così è proprio nella zona nevralgica del campo che la Vecchia Signora studia il colpo grosso con due nomi che sono sul taccuino ormai da mesi: Milinkovic-Savic, che sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura alla Lazio, e Paul Pogba, grande ex che non rinnoverà con il Manchester United.

Milinkovic-Savic alla Juventus: la possibile trattativa

Il "sergente" biancoceleste nelle ultime ore sembra essere balzato in testa nella corsa alla maglia della Juventus. Più giovane del francese e conoscitore profondo della Serie A, sarebbe lo stesso Allegri a volerlo per la prossima squadra che tatticamente dovrebbe muoversi tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, entrambi moduli molto congeniali all'attuale trascinatore della Lazio.

Lotito e Tare avrebbero aperto le porte all'addio di Milinkovic-Savic che nelle ultime due estati è stato al centro di tantissime trattative, ma alla fine è rimasto sempre nella Capitale. La prossima finestra di mercato sembra essere quella giusta invece per cambiare pagina e trovare una nuova squadra anche perché l'attuale club avrebbe abbassato le pretese per il cartellino.

Ora la valutazione sarebbe tra i 65 e i 70 milioni di euro, meno dei quasi cento di due anni e fa, e meno anche dei 75 più Bentancur che Lotito avrebbe chiesto nei mesi scorsi a Cherubini per sbloccare l'affare.

Stipendi a confronto: Milinkovic-Savic costerebbe meno di Pogba per la Juventus

Sono tanti soldi anche perché Lotito non vorrebbe contropartite tecniche, Arthur per esempio sembra essere un giocatore ben visto da Sarri, ma il presidente non vorrebbe farlo rientrare nell'eventuale affare.

La Juve valuta con attenzione l'affare perché nel lungo periodo potrebbe costare meno di Pogba, il francese infatti ha uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione, potrebbe tagliarselo oppure accettare una parte in bonus consistente, ma comunque a conti fatti costerebbe negli anni più di Milinkovic-Savic. Un ingaggio a doppia cifra, molto probabilmente lungo, e la commissione di Raiola potrebbero far decollare il prezzo dell'operazione.

Il serbo ha uno stipendio da 3,2 milioni di euro a stagione che rientra con ampio margine nei parametri bianconeri, ovviamente sotto la Mole guadagnerebbe di più, ma senza arrivare al possibile maxi ingaggio di Paul Pogba. Inoltre rispetto al francese il centrocampista della Lazio avrebbe già deciso di non voler lasciare la Serie A per la sua prossima avventura professionale, mentre il "Polpo" non ha ancora sciolto le riserve su dove giocherà al prossima stagione, alla finestra - oltre alla Juventus - ci sarebbero anche Real Madrid e Paris Saint Germain.