La Juventus ha ottenuto un'importante vittoria contro il Sassuolo che consolida il quarto posto e avvicina anche il terzo, considerando che il Napoli attualmente è distante un solo punto dai bianconeri. Basteranno altri due due successi ai bianconeri per ottenere la qualificazione certa alla Champions League. La Juventus giocherà prima contro il Venezia e poi contro il Genoa, entrambe impegnate nella lotta per la retrocessione. Anche contro gli emiliani si sono notate le problematiche nel gioco, in particolar modo nell'impostazione. Manca un giocatore di qualità che sappia anche verticalizzare verso le punte.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Jorginho, del Chelsea che, dopo diverse stagioni nella società inglese, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il centrocampista ritornerebbe volentieri nel campionato italiano, a maggior ragione in una società che lotta per vincere. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe lasciare il Chelsea a prezzo agevolato. A parlare del possibile trasferimento di Jorginho alla Juventus è stato anche Luca Momblano. Il giornalista sportivo ha dichiarato che la società bianconera ha presentato una seconda offerta ufficiale al giocatore per la stagione 2022-2023.

La Juventus avrebbe presentato una seconda offerta a Jorginho

'La Juventus ha fatto una seconda offerta ufficiale a Jorginho'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile arrivo del centrocampista del Chelsea a Torino. Potrebbe essere il nazionale italiano il rinforzo per il centrocampo bianconero. In scadenza di contratto a giugno 2023, con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

Secondo il giornalista sportivo, la Juventus avrebbe presentato una seconda offerta al giocatore. Un rinforzo che migliorerebbe la qualità del centrocampo, che in questa stagione ha avuto diverse problematiche. Anche contro il Sassuolo, la Juventus non è riuscita a costruire grandi azioni da gol, vincendo soprattutto con la qualità del settore avanzato.

Jorginho potrebbe non essere l'unico rinforzo a centrocampo. Potrebbe arrivare anche una mezzala d'inserimento, ma molto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero partire Aaron Ramsey e Arthur Melo, l'arrivo di una mezzala diventerebbe una possibilità sempre più concreta.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per trovare il sostituto di Paulo Dybala. Il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo, che però la Roma valuta almeno 40 milioni di euro. Piace anche Giacomo Raspadori, che ha segnato il gol del pareggio del Sassuolo contro la Juventus, realizzazione che non ha evitato la sconfitta degli emiliani.