La Juventus 2022-2023 potrebbe essere sempre più italiana. La società bianconera potrebbe cercare di rinforzarsi acquistando i migliori giocatori italiani, pescando nella nazionale italiana. Si parla di un possibile interesse per Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Piace molto anche Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Rinforzi importanti potrebbero arrivare anche dal Chelsea, nella società inglese giocano Emerson Palmieri e Jorginho.

Il terzino in questa stagione è in prestito al Lione ma non sarà riscattato dalla società francese. Il centrocampista è un riferimento degli inglesi ma il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare la sua partenza. Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Ad agevolare la partenza dei due giocatori anche la situazione societaria del Chelsea. Di certo per entrambi i giocatori il rischio di andare in scadenza a giugno 2023 potrebbe diventare una possibilità vantaggiose di mercato. Emerson Palmieri potrebbe sostituire Alex Sandro e Jorginho Arthur Melo, per il centrocampista brasiliano si parla di una possibile cessione in Inghilterra.

Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano piace al Newcastle: dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare circa 40 milioni di euro, somma che potrebbe essere utile anche per agevolare acquisti importanti per il settore avanzato. E a proposito di rinforzi di nazionalità italiana, si valutano anche l'acquisto di Niccolò Zaniolo, che sarebbe considerato il sostituto ideale di Paulo Dybala.

L'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza a giugno.

La Juventus potrebbe rinforzare anche la difesa. L'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbe agevolare l'acquisto di un difensore importante da affiancare a de Ligt. L'olandese potrebbe essere confermato anche nella stagione 2022-2023. Potrebbe arrivare uno fra Koulibaly, Bremer e Antonio Rudiger. Difficile il primo, il brasiliano invece ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Potrebbe essere ingaggiato a parametro zero il tedesco, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Molto dipenderà dall'ingaggio che richiederà il difensore.