La Juventus è attesa da un finale di stagione importante, non solo per il calcio giocato ma anche per definire il mercato da portare avanti in estate. Ci sarà molto lavoro da fare per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e per il direttore sportivo Federico Cherubini, che dovranno dedicarsi al miglioramento del centrocampo. La sconfitta contro il Villareal in Champions League ha messo in evidenza proprio le problematiche nel gioco dei bianconeri, che potrebbero acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche di una mezzala d'inserimento.

Piacciono Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro, e Paul Pogba, che ha un contratto con il Manchester United fino a giugno. Negli ultimi giorni arrivano conferme importanti in merito ad un possibile interessamento della Juventus per un centrocampista del Feyenoord che si sta mettendo in evidenza in questa stagione con gol e assist. Parliamo di Orkun Kokcu, classe 2000 che in questa stagione fino ad adesso ha segnato 6 gol, fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. Gioca come trequartista, ma potrebbe essere schierato in tutti i ruoli di centrocampo.

Il centrocampista Kokcu potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Orkun Kokcu per il centrocampo.

Il giocatore sta disputando una stagione importante con il Feyenoord ed attualmente è parte integrante della nazionale turca. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, prezzo vantaggioso se consideriamo il fatto che è un classe 2000 e che potrebbe migliorare ancora molto. Fra l'altro, in una recente intervista, il suo agente sportivo ha confermato che al suo assistito piace molto il campionato italiano.

Di conseguenza, potrebbe diventare un pezzo pregiato per le società italiane durante il Calciomercato estivo. La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto anche perché la società bianconera ha iniziato un nuovo progetto sportivo definito sull'acquisto di giovani di qualità.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà tener conto però anche delle cessioni durante il calciomercato estivo.

Potrebbero partire diversi giocatori importanti che hanno un ingaggio importante. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Arthur Melo e Adrien Rabiot, oltre a Alex Sandro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, dopo l'addio confermato di Dybala, bisognerà decidere del futuro professionale di Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid e potrebbe essere riscattato ad un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro previsti dall'intesa raggiunta nel 2020 fra gli spagnoli e la Juventus. Potrebbe essere confermato anche Kean, in prestito di due anni con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro.