Una rete nel finale di Moise Kean ha regalato la vittoria alla Juventus contro il Sassuolo. Successo in rimonta per i bianconeri che erano passati in svantaggio per effetto di una rete di Raspadori al minuto 39, pareggiata da Dybala in chiusura di primo tempo. I 3 punti consolidano il quarto posto per i piemontesi che ora hanno un vantaggio di otto lunghezze dalla Roma e si lanciano a -1 dal Napoli terzo. A quattro giornate dal termine del campionato la Juve ha blindato così la qualificazione per la prossima Champions League. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport, dichiarando: ''A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta nulla''.

Allegri pensa già al Venezia

Max Allegri ha parlato del successo della Juventus contro il Sassuolo con uno sguardo all'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico dei piemontesi ha evidenziato che ora i suoi hanno un buon vantaggio dalla quinta, ovvero la Roma di Mourinho sconfitta a Milano contro l'Inter per 1-3 e, grazie all'harakiri sportivo del Napoli ad Empoli, i bianconeri sono ad un solo punto dai partenopei. D'altro canto l'allenatore della Juve ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport che bisogna proseguire nel lavoro e già domenica 1 maggio, nella sfida con il Venezia, i bianconeri avranno la possibilità matematica di centrare il traguardo.

Per Allegri conta solo vincere

"A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta nulla". Queste le parole di Max Allegri. Il successo dei suoi a Reggio Emilia con il Sassuolo è stato molto sofferto e giunto solo nel finale con un diagonale dell'attaccante Moise Kean. Il mister dei bianconeri ha elogiato i neroverdi autori di una buona partita mentre i suoi, specie nel primo tempo, sono stati molli.

Ciononostante non sono mancate le occasioni in fase iniziale. Per Allegri la Juve ha giocato meglio nella ripresa ed il tecnico ha voluto fare i complimenti ai suoi calciatori perché alcuni erano fuori da tanto, mentre altri mercoledì scorso hanno giocato la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina.

Mister Allegri parla di mercato

Dopo aver spiegato alcune situazioni che riguardano i singoli, soffermandosi sul fatto che stanno giocando sempre gli stessi giocatori con alcuni elementi come Chiesa indisponibili da tempo, Allegri ha parlato di calciomercato. Con un sguardo alla prossima stagione, il mister ha affermato che non occorrerà ripartire da zero perché sarebbe sbagliato. Tanti elementi della rosa sono cresciuti per l'allenatore dei bianconeri e la squadra ha compiuto un buon lavoro. "Metteremo dentro quei giocatori che ci servono", ha infine dichiarato Max Allegri.