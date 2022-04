La Juventus è attesa da un finale di stagione in cui cercherà di consolidare il quarto posto in classifica. La Roma attualmente quinta in classifica è distante 5 punti e questo non dà sicurezze alla società bianconera, che dovrà consolidare la sua posizione già a partire dal match contro il Bologna previsto sabato 16 aprile all'Allianz Stadium di Torino. Si cercherà inoltre di arrivare fino in fondo in Coppa Italia, competizione già vinta la scorsa stagione. Intanto però la società bianconera sta definendo il mercato da portare avanti in estate, le esigenze principali sembrano riguardare il centrocampo e il settore avanzato.

Allegri cerca giocatori che sappiano garantire qualità e quantità ma anche inserimenti nell'area avversaria. Per questo si parla dell'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Uno dei seguiti dalla società bianconera è sicuramente Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno 2023. Proprio per questo il suo addio alla società inglese è una possibilità concreta, c'è il rischio che possa andare in scadenza di contratto nel 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro e sarebbe seguito non solo dalla Juventus ma anche anche da diverse società inglesi.

Il centrocampista Tielemans potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuta come acquisto per il centrocampo anche Youri Tielemans. Il giocatore belga piace molto ad Allegri per la sua bravura nel garantire qualità e quantità al centrocampo. A 25 milioni di euro si tratterebbe anche di un acquisto a prezzo agevolato, anche perché è un classe 1997 e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro.

Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi e questo non agevolerebbe la Juventus, anche in considerazione della loro forza economica. Non è da scartare però la possibilità che il giocatore consideri un'esperienza professionale in un'altro campionato rispetto a quello inglese.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista del Leicester Youri Tielemans è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera sarebbe vicina all'acquisto di Jorginho del Chelsea. Il nazionale italiano avrebbe già un'intesa per un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.