La Juventus cercherà di chiudere nel migliore dei modi la stagione provando a raggiungere il quarto posto in campionato e a vincere la Coppa Italia. Di certo sarebbe un'annata calcistica deludente almeno dal punto di vista dei risultati, soprattutto per quanto riguarda la prima parte. Da dicembre i bianconeri sono riusciti a migliorare sia nel gioco sia nel raccogliere punti ma è evidente che per una società abituata a vincere un quarto posto in campionato non deve soddisfare. Per questo ci si aspetta un mercato importante da parte della società, che dovrà rinforzare tutti i settori.

Quello che però ha più bisogno di rinforzi sembra essere il centrocampo. Oltre ad un giocatore bravo nell'impostazione di gioco la Juventus potrebbe acquistare anche una mezzala d'inserimento, che possa garantire assist e gol. Si parla molto di un interesse concreto per Paul Pogba, che però ha un ingaggio importante, e per Davide Frattesi del Sassuolo. Nelle ultime ore però la Juventus starebbe valutando un altro nome per migliorare il centrocampo. Parliamo di Carlos Soler, giocatore del Valencia che in una stagione deludente degli spagnoli sta dimostrando di essere un centrocampista di qualità. 10 gol e 5 assist in tutte le competizioni dimostrano non solo la sua bravura nel segnare ma anche quella di fornire assist decisivi ai suoi compagni.

E' in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare a prezzo agevolato.

Il centrocampista Soler potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il mercato della Juventus

La Juventus come già anticipato ad inizio articolo valuta anche l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Il preferito sembra essere Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato i preferiti sembrano essere Niccolò Zaniolo della Roma, valutato 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e che potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro.