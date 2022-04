La Juventus ha dimostrato contro l'inter di essere cresciuta nel gioco e nelle verticalizzazioni, merito anche di un'idea di gioco offensiva e di un 4-2-3-1 che ha messo in evidenza un Rabiot in forma ideale. Il francese in un centrocampo a due sembra rendere al meglio, recuperando molti palloni, inserendosi e verticalizzando con efficacia verso il settore offensivo. Anche contro i nerazzurri però si è notato come il centrocampo non abbia la qualità necessaria per fare il definitivo salto di qualità, non è un caso si parli dell'arrivo di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento che garantisca gol.

A tal riguardo piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Sempre nel campionato inglese gioca un centrocampista che piace molto perché garantisce quantità e qualità e che è in scadenza a giugno 2023 e per questo potrebbe arrivare a prezzo agevolato. Parliamo di Youri Tielemans, belga classe 1997 valutato circa 30 milioni di euro. Una somma che la Juventus potrebbe guadagnare dalla cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski già a giugno. Lo svedese potrebbe essere riscattato già a fine stagione dal Tottenham, soprattutto in caso di conferma sulla panchina della società inglese di Antonio Conte.

Il giocatore Tielemans potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Youri Tielemans nel Calciomercato estivo.

Il centrocampista belga piace molto non solo perché garantisce quantità e qualità ma anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Di conseguenza con un'offerta da circa 30 milioni di euro il Leicester potrebbe cederlo. Somma evidentemente sostenibile dalle finanze bianconere e che potrebbe arrivare anche dalla cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski.

Lo svedese grazie a Conte è cresciuto molto rispetto all'esperienza professionale alla Juventus e potrebbe essere riscattato già a fine stagione dal Tottenham. In caso di conferma del tecnico pugliese nella società inglese sembrerebbe certo il riscatto a titolo definitivo del cartellino dello svedese per circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che potrebbe garantire una buona somma a fine stagione è Rodrigo Bentancur, con il Tottenham che spenderà un totale di circa 28 milioni di euro per il cartellino del centrocampista uruguaiano. Da valutare anche il futuro professionale di Alex Sandro, Arthur Melo e Adrien Rabiot, anche se il francese contro l'Inter ha dimostrato miglioramenti evidenti nel gioco. Per quanto riguarda i rinforzi si lavora anche al sostituto di Paulo Dybala. Potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo ma piace anche Giacomo Raspadori.