La Juventus della stagione 2022-2023 sarà costruita sulla base di quella attuale e integrata con giocatori di qualità. Oltre a elemento importanti e già affermati come Antonio Rudiger, Jorginho e Paul Pogba, potrebbero arrivare anche dei giovani a rinforzare la rosa bianconera.

In tal senso la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di uno dei migliori giovani del calcio francese, che si sta mettendo in evidenza con il Nizza. Parliamo di Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 figlio di Lilian, ex giocatore della Juventus all'inizio degli anni 2000.

Il giovane è fratello di Marcus, punta del Borussia Moenchengladbach.

In questa stagione il centrocampista ha disputato fino ad adesso 29 match nel campionato francese segnando tre gol e realizzando due assist decisivi ai suoi compagni, a queste bisogna aggiungere quattro presenze nella Coppa di Francia.

Il centrocampista Khephren Thuram potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza, figlio di Lilian e fratello di Marcus. Il giovane si sta mettendo in evidenza in questa stagione: si tratta di un giocatore molto fisico ma anche tecnico, che potrebbe essere molto utile al centrocampo bianconero.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, si tratta evidentemente di un acquisto per il presente e per il futuro. Nazionale under 21 francese, può giocare nei due di centrocampo ma anche come mezzala. Ha iniziato la sua carriera professionale la Monaco per trasferirsi al Nizza, dove si è affermato come uno dei migliori giovani del campionato francese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta gli acquisti per il Calciomercato estivo ma dovrà necessariamente effettuare diverse cessioni importanti. Potrebbero essere almeno cinque i giocatori a lasciare la società bianconera, a cui bisogna aggiungere quelli a scadenza che non potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Arthur Melo, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. A proposito del francese, le recenti prestazioni potrebbero agevolare la sua conferma. Partirà Dybala, in scadenza di contratto a giugno, ma anche Bernardeschi (pure lui in scadenza) potrebbe lasciare la società bianconera dal 1° luglio.