Continua la caccia del Milan a un esterno offensivo in grado di poter fare la differenza sulla destra in vista della prossima stagione.

Se l'esplosione di Leao ha risolto i problemi sulla sinistra, sulla corsia opposta Saelemaekers ha dovuto fare i conti con un inspiegabile calo di rendimento, mentre Messias non si è rivelato essere sempre all'altezza delle aspettative nonostante il gol decisivo in Champions League contro l'Atletico Madrid.

Idea Marco Asensio per i rossoneri

Per questi motivi, compatibilmente col budget di mercato, i rossoneri sono alla ricerca di un profilo che possa dare qualità al gioco e imprevedibilità sulla destra.

Il preferito sembrerebbe essere Marco Asensio del Real Madrid, esterno offensivo spagnolo in scadenza di contratto nel 2023 con il club madrileno. La voce è rimbalzata nei giorni scorsi dalla Spagna: i meneghini sarebbero al lavoro per ingaggiare il giocatore durante la prossima sessione di calciomercato. Un obiettivo realistico, complici i buoni rapporti con gli spagnoli e l'appeal ritrovato in ambito europeo della squadra di via Aldo Rossi, destinazione che può essere gradita a profili come l'iberico, che vuole essere protagonista da titolare in ambito internazionale.

Sono due le potenziali difficoltà che possono ostacolare l'affare: le cifre e la concorrenza. Se i 25 milioni di euro di cui si parla come valutazione del cartellino del calciatore sembrano consoni alle potenzialità economiche del Milan, il nodo vero da risolvere è l'ingaggio: richieste eccessive non possono essere offerte dal club italiano, anche se l'impatto del Decreto Crescita potrebbe favorire il buon esito dell'operazione.

Si parla di circa 7 milioni di euro a stagione chiesti come ingaggio: nelle prossime settimane si potrebbe capire meglio la fattibilità dell'operazione, ma un eventuale abbassamento delle richieste potrebbe favorirne il buon esito. Sempre con un occhio rivolto alle altre squadre interessate, soprattutto da Inghilterra e Spagna: il rischio che si scateni un'asta c'è e ovviamente chiudere il prima possibile agevolerebbe il trasferimento a cifre non esorbitanti.

Le altre piste di mercato per il Milan

Qualora non ci fossero i margini per acquistare Asensio, l'alternativa sembra essere Domenico Berardi del Sassuolo: è un profilo che piace a Pioli, ma la richiesta di 30 milioni del club neroverde è ritenuta eccessiva dai rossoneri, che invece potrebbero a proporre, in caso, una cifra nettamente inferiore più una contropartita tecnica.

Al netto di ciò, il Milan si muove con largo anticipo: le trattative per Botman e per Origi sembrano in dirittura d'arrivo, ma si valuta un innesto anche a centrocampo, con Renato Sanches del Lille che sembra essere il preferito.