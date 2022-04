La Juventus 2022-2023 potrebbe essere sempre più giovane ed italiana. Sembra essere questa la linea che la società bianconera avrebbe deciso di sostenere per il Calciomercato estivo. Non è un caso che nelle ultime settimane si parli di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea, centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato 20 milioni d euro, e per Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. A questi nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro giocatore che sta dimostrando di avere un futuro importante.

Parliamo di Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta che in questa stagione sta giocando in prestito alla Cremonese. E' titolare della nazionale under 21 italiano ed è considerato uno dei migliori giovani italiani. La società bianconera starebbe valutando il suo acquisto, anche perché Mattia Perin è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe decidere di lasciare la Juventus per andare a giocare titolare. In tal caso Carnesecchi sarebbe acquistato per fare il secondo di Szczesny ed avrebbe la possibilità di crescere nella società bianconera. Il giovane piace anche alla Lazio ma sarebbe vicino il prolungamento di contratto di Strakosha. Di conseguenza difficilmente arriverà un'offerta per il portiere dell'Atalanta.

La Juventus potrebbe acquistare Carnesecchi a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Marco Carnesecchi. Il classe 2000 potrebbe essere il rinforzo giusto per la società bianconera e arriverebbe come secondo di Szczesny. Potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus Mattia Perin, che vorrebbe andare a giocare titolare in una società di Serie A.

In tal caso servirebbe un secondo, Carnesecchi è uno dei migliori giovani portieri del calcio italiano ed è titolare della nazionale under 21 italiana. Il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta ma in questa stagione sta giocando da protagonista in Serie B con la Cremonese, una delle società in lotta per la promozione.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà nel calciomercato estivo non solo di acquistare giocatori giovani ma anche di alleggerire il monte ingaggi cedendo quei giocatori che non sono considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero. Fra questi spiccano Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, da valutare inoltre il futuro professionale di Alvaro Morata e Moise Kean. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid, la Juventus ha un diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro ma la società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la punta italiana si valuta un suo trasferimento al Paris Saint Germain, società in cui ha giocato la scorsa stagione in prestito.