La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa nel mercato estivo. Tante le cessioni importanti ma anche i rinforzi che dovranno servire a fare il definitivo salto di qualità in Italia e possibilmente anche nelle competizioni europee. A rischio partenza ci sono almeno cinque giocatori, da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza. Dopo Dybala sono altri quelli che rischiano di lasciare a scadenza di contratto la società bianconera.

A proposito di acquisti il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe individuato almeno 4 acquisti importanti per la stagione 2022-2023.

Potrebbe arrivare un terzino sinistro come sostituto di Alex Sandro, il brasiliano in scadenza a giugno 2023 potrebbe essere ceduto per cercare di monetizzare dal suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, piace a diverse società inglesi. Il sostituto potrebbe essere Renan Lodi, che l'Atletico Madrid potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo con il possibile addio di Arthur Melo, per il quale si parla di un interesse dell'Arsenal, la Juventus potrebbe acquistare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe rinforzarsi con gli acquisti di Zaniolo e Raspadori

La Juventus potrebbe acquistare Renan Lodi come terzino sinistro e Jorginho come giocatore per l'impostazione di gioco. La società bianconera potrebbe rinforzare in manierai importante anche il settore avanzato. A tal riguardo si parla del possibile arrivo di due rinforzi considerando l'addio di Paulo Dybala e quello possibile di Moise Kean.

La punta italiana potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, società con la quale ha già giocato in prestito la scorsa stagione. Come sostituto di Dybala potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Si parla già dell'ingaggio che potrebbe andare a guadagnare il 23enne, circa 5 milioni di euro a stagione.

In caso di partenza di Kean potrebbe arrivare Giacomo Raspadori. Secondo le ultime notizie di mercato ci sarebbe già una trattativa di mercato fra Sassuolo e Juventus per il trasferimento della punta a Torino. La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe inserire delle contropartita tecniche gradite a quella emiliana. In questo modo andrebbe ad attutire l'esborso economico in contanti.

La Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Morata

Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata. La punta spagnola è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a circa 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe considerare il suo acquisto a titolo definitivo se gli spagnoli dovessero accettare un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.