La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per valutare anche le operazioni da portare avanti nel Calciomercato estivo. L'addio di Dybala e quelli probabili di Chiellini, Alex Sandro, Arthur Melo e Bernardeschi, potrebbero agevolare una vera e propria rivoluzione della rosa bianconera che riguarderebbe tutti i settori. Potrebbero arrivare un centrale di difesa importante, un terzino sinistro, almeno due centrocampisti ed un rinforzo per il settore avanzato. Si valutano, infatti diversi profili per sostituire Paulo Dybala. Si è parlato molto dell'interesse concreto per Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe lavorando su un altro giocatore di qualità che può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato. Parliamo del brasiliano Rodrygo del Real Madrid, che in questa stagione non è considerato un titolare inamovibile da Carlo Ancelotti. Nonostante questo, il giocatore ha la fiducia del tecnico e della società spagnola e, a meno di un'offerta clamorosa da parte della Juventus, difficilmente lascerà il Real Madrid. Il suo contratto scade a giugno 2024, ma si parla di un possibile prolungamento di contratto fino a giugno 2027.

Il brasiliano potrebbe sostituire Dybala alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando Rodrygo come rinforzo per il settore avanzato.

Il brasiliano piace molto alla società bianconera ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Difficile però che la società spagnola lo lasci partire, anche perché alla lunga è considerato un titolare. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 25 match nel campionato spagnolo, fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match ed 1 gol nella Coppa del Re, 2 match e 2 assist nella Supercoppa spagnola e 7 match, 2 gol e 2 assist in Champions League. Si parla anche di un suo possibile prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024, fino al 2027. L'alternativa al brasiliano è Marco Asensio, che sembrerebbe più facile da acquistare, anche perché ha un contratto in scadenza con il Real Madrid a giugno 2023.

Con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus, anche contro l'Inter, ha messo in evidenza l'esigenza di rinforzare in qualità il centrocampo. Potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United e Youri Tielemans del Leicester.