La Juventus nell'estate 2021 ha deciso di ripartire da una certezza importante, Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano dal 2014 al 2019 ha dimostrato di essere un vincente, ereditando la gestione Conte. In questa stagione i bianconeri stanno evidentemente ricostruendo e non sono mancate le critiche nei confronti del tecnico toscano. Dopo un inizio di stagione difficile però la Juventus è riuscita a raccogliere risultati importanti e l'arrivo di Vlahovic ha dato ulteriori certezze alla squadra. Proprio la punta acquistata a gennaio è stato uno degli argomenti di cui ha parlato Massimiliano Allegri in una recente intervista.

Il tecnico ha dichiarato che Vlahovic è un giocatore giovane e di qualità ma con ancora poca esperienza internazionale. Ha aggiunto però che è molto bravo nel finalizzare le azioni da gol e attualmente lui, Haaland e Mbappé sono i più forti nella fase di realizzazione gol. Allegri ha parlato anche della decisione di accettare l'offerta della Juventus, sottolineando come avesse già un accordo con il Real Madrid. Ha spiegato che per il suo ritorno alla società bianconera è stato decisivo non solo il rapporto con la proprietà della Juventus, ma anche la possibilità di stare vicino a suo figlio che vive a Torino.

Il tecnico Allegri aveva già firmato per il Real Madrid ma poi ha accettato l'offerta della Juventus

''Avevo già firmato con il Real Madrid per questa stagione. Poi mi ha chiamato il Presidente della Juventus e ho accettato subito la loro chiamata''. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in una recente intervista per GQ Italia.

Il tecnico della Juventus ha sottolineato che il presidente del Real Madrid ha compreso la sua decisione e lo ha ringraziato. Decisivi per il suo ritorno alla società bianconera il rapporto con la proprietà della Juventus e il fatto che a Torino vive suo figlio. Allegri ha aggiunto: ''Ho rifiutato il Real due volte, una volta quando stavo prolungando con la Juventus, ed un'altra la scorsa estate''.

Il tecnico ha parlato anche di Danilo e Morata, sul brasiliano ha sottolineato che è un ragazzo d'oro, molto intelligente e responsabile che si mette a disposizione della squadra. Ha poi svelato un episodio riguardante Morata.

Massimiliano Allegri e il confronto con Morata dopo l'arrivo di Vlahovic alla Juventus

Dopo l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus il tecnico toscano ha avuto un confronto con lo spagnolo sottolineandogli la fiducia e che con l'arrivo della giovane punta sarebbe diventato ancora più importante per la Juventus. Parole che hanno trovato conferma dalle prestazioni di Morata, che potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2022-2023. In merito al suo futuro professionale e alla sua possibilità di smettere, Allegri ha dichiarato che fin quando si divertirà continuerà a fare il tecnico.