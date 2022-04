Dusan Vlahovic è arrivato a Torino convincendo da subito la piazza bianconera con giocate e gol di pura classe. Nelle ultime settimane però, il talento serbo sembra essersi spento, e la sua assenza nei “Big Match” starebbe cominciando a preoccupare in casa Juventus.

In casa Juventus serpeggia una certa preoccupazione per le prestazioni di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato senza ombra di dubbio il colpo di Calciomercato più significativo della scorsa sessione invernale. Il Serbo, approdato alla Juventus per la cifra di 70 milioni di euro, è sbarcato alla Continassa con un unico grande obiettivo, quello di risolvere il problema del gol alla compagine comandata da Max Allegri.

L'attaccante ex viola, ci ha messo davvero poco a trovare la via della rete con la sua nuova maglia ed il pallonetto contro il Villareal, nella partita di andata valida per gli ottavi di Champions League, è stato l'apoteosi. Insomma, sembrava funzionare tutto alla perfezione nel rapporto tra la Vecchia Signora ed il bomber classe 2000'. Da qualche settimana a questa parte però, qualcosa nell'ingranaggio sembra essersi inceppato. Vlahovic, ha palesato più di una difficoltà nei cosiddetti Big match. Nel Derby di Torino per esempio, il serbo ha sofferto maledettamente la marcatura asfissiante di Bremer, che nell'occasione gli ha concesso davvero pochissimo. Stesso discorso va fatto per l'incontro di ritorno contro il Villareal, dove il ventiduenne è stato ingabbiato in una morsa congeniata alla perfezione da Pau Torres e Raul Albiol.

Nella partita contro l'Inter infine, Skriniar lo ha pedinato dall'inizio alla fine, permettendogli di arrivare al tiro, peraltro con il piede destro, sostanzialmente una sola volta. Questi dati, si vanno inoltre a sommare ad un numero piuttosto preoccupante per il giocatore, che nelle ultime sei partite, ha segnato appena un gol.

Appare dunque piuttosto evidente come Vlahovic stia pagando con leggero ridato lo scotto che un giovane calciatore può subire, passando da un'ottima società che non fa della vittoria il proprio mantra quale la Fiorentina, ad un'altra che gioca solo per fagocitare trofei. La Juventus in tutto questo vorrebbe aiutare il serbo, aumentando il numero di rifornimenti che i suoi compagni dovrebbero fornirgli.

Sicuramente il ritorno in pianta stabile, almeno fino al temine di questo campionato, di Paulo Dybala, potrebbe garantire molte più palle gol per il giovane attaccante.

Calciomercato Juventus, gli altri movimenti della società bianconera

Parlando dei possibili movimenti di mercato per il reparto offensivo, la Juventus starebbe osservando la situazione di un trio stellare. I nomi messi nel mirino di Cherubini sarebbero Werner, Di Maria o Dembelé. A centrocampo invece, oltre al doppio colpo Cristante-Milinkovic Savic i bianconeri potrebbero lanciare l'assalto per Carlos Soler.