La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà lavorare per cercare un sostituto di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino lascerà Torino a fine stagione e Massimiliano Allegri avrà bisogno di un giocatore in rosa che possa prendere il posto dell'argentino. Uno dei nomi che sembra interessare particolarmente alla Juventus è Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma sarebbe il principale candidato per raccogliere l'eredità di Paulo Dybala. La Juventus avrebbe avuto già dei contatti con l'agente del giocatore e le parti starebbero trattando sulla base di un contratto a 3 milioni.

Juventus interessata a Zaniolo

In queste settimane, si sta parlando moltissimo di un possibile passaggio alla Juventus di Nicolò Zaniolo. Il giocatore classe 99 potrebbe non rinnovare con la Roma e per questo motivo si starebbe guardando intorno. Il club giallorosso sarebbe anche disposto a cedere Zaniolo, ma vorrebbe circa 60/70 milioni. Ovviamente, nel caso dovesse partire una trattativa tra i due club, i bianconeri proverebbero ad abbassare il prezzo del cartellino del giocatore. Dunque, in estate, Zaniolo potrebbe essere uno dei colpi di mercato della Juventus che cercherà anche di rinforzare il centrocampo. Per la mediana i nomi sarebbero quelli di Paul Pogba, Milinkovic Savic e Renato Sanches.

In ogni caso, la Juventus dovrà guardare anche ai costi visto che q,uesto nuovo ciclo aperto dalla società dovrà comunque essere sostenibile a livello economico.

Intanto la Juventus lavora al JTC

Mentre la dirigenza della Juventus è impegnata a rinforzare la squadra, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si allenano al JTC. Infatti, i bianconeri stanno preparando la partita contro il Cagliari.

Per questa sfida il tecnico livornese avrà tre assenze pesanti visto che mancheranno Manuel Locatelli, infortunato, Alvaro Morata e Mattia De Sciglio squalificati. Dunque, la Juventus dovrà decidere come sostituirli e la sensazione è che Massimiliano Allegri punti ancora sul 4-2-3-1 e che al posto dello spagnolo possa essere Federico Bernardeschi.

Mentre a centrocampo dovrebbe toccare ancora a Denis Zakaria e Adrien Rabiot. Quest'ultimo è reduce da un'ottima partita contro l'Inter e in questo nuovo modulo sembra trovarsi al meglio. In difesa, invece, è possibile che vengano confermati Danilo, Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Anche se ormai, la Juventus ha recuperato Leonardo Bonucci e non è da escludere che il numero 19 juventino possa giocare. In ogni caso, i bianconeri proseguiranno la preparazione anche nella giornata di domani 7 aprile, quando sarà in programma una seduta mattutina.