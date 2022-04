La Juventus è attesa da un finale di stagione in cui dovrà cercare di consolidare il quarto posto dopo la pesante sconfitta contro l'Inter. I bianconeri hanno un calendario sicuramente abbordabile, anche se nelle ultime due giornate dovranno giocare contro Lazio e Fiorentina. Ritornando al match contro l'Inter, la prestazione dei bianconeri è stata ideale, anche se non sono riusciti a concretizzare le tante azioni di gol. Proprio il settore avanzato è stato quello che deluso maggiormente, da Morata a Vlahovic, fino ad arrivare a Dybala. Proprio l'argentino, nel dopo partita, è sembrato molto dispiaciuto, una delusione appesantita, evidentemente, anche dal fatto che potrebbe essere l'ultimo Juventus-Inter per il giocatore.

Si utilizza il condizionale non perché non sia confermato l'addio dell'argentino, in scadenza di contratto a giugno, quanto il fatto che la Juventus, se dovesse qualificarsi in finale di Coppa Italia, potrebbe nuovamente incontrare l'Inter. I nerazzurri, infatti, dopo lo 0 a 0 dell'andata, si giocheranno la qualificazione alla finale della competizione nazionale contro il Milan. Ritornando a Dybala, nel post match su Instagram ha condiviso una sua immagine con scritto: 'Fino alla fine'. Un messaggio che ha suscitato la risposta di molti tifosi bianconeri che hanno chiesto la conferma dell'argentino alla Juventus.

Come è noto, l'argentino va in scadenza di contratto a fine stagione e, come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, non prolungherà l'intesa contrattuale con la Juventus. Il dirigente ha infatti ammesso che l'argentino non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero dopo l'acquisto di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio.

Tanti i commenti al post dell'argentino, alcuni dei quali che chiedono al giocatore di rimanere alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Nonostante la volontà di gran parte dei tifosi della Juventus sia quella di una conferma di Dybala anche nella stagione 2022-2023, la società bianconera starebbe lavorando già ad un suo sostituto. Il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Piace molto anche Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante con il Sassuolo e che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.