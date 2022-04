Inter, Juventus e Milan avrebbero già individuato i profili per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione e sarebbero disposti a intensificare i contatti per programmare il mercato della prossima estate. Rossoneri e bianconeri vorrebbero irrobustire il centrocampo mentre i nerazzurri dovrebbero rispondere alle richieste per Dumfries.

La Juve penserebbe al ritorno di De Paul

L'ex calciatore dell'Udinese sarebbe finito nuovamente nei radar della società presieduta dagli Agnelli. L'assist potrebbe arrivare direttamente da Luis Alberto della Lazio che interesserebbe all'Atletico Madrid.

Il club allenato da Simeone potrebbe mettere sul piatto circa 35 milioni di euro per il ragazzo di Maurizio Sarri. Una mossa che spianerebbe la trattativa per l'argentino ex Udinese, per il quale la Juventus potrebbe offrire un possibile prestito con diritto di riscatto considerati gli ottimi rapporti tra i due club dopo l'affare che ha portato Alvaro Morata a Torino.

Nuovo affare tra Milan e Real Madrid

Il Milan, invece, sarebbe intenzionato a ingaggiare un trequartista per il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nome promosso da Maldini sarebbe quello di Asensio che avrebbe anche ricevuto una proposta di rinnovo dal Real Madrid. Il calciatore non è considerato però un titolare da Carlo Ancelotti e vorrebbe giocare con maggiore frequenza per conquistarsi la convocazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Per questo motivo, i rossoneri potrebbero giocare d'anticipo e pensare a un prestito oneroso con diritto di riscatto, garantendo al fantasista uno stipendio da circa quattro milioni di euro più bonus. Si inserirebbe alla perfezione nel contesto tattico di Stefano Pioli che potrebbe collocarlo sia come seconda punta che come esterno a destra o a sinistra.

Inter e Manchester United in contatto per uno scambio olandese

Inter e Manchester United potrebbero invece sedersi ancora a tavolino per promuovere uno scambio. In ballo ci sarebbero i cartellini di Donny Van de Beek e quello di Denzel Dumfries. Il terzino piacerebbe anche al Bayern Monaco e avrebbe una valutazione di almeno 30 milioni di euro.

I Red Devils si sarebbero inseriti da poche ore e potrebbero mettere sul piatto il calciatore olandese, ora in prestito all'Everton, che non si è mai ambientato alla perfezione in Premier League. L'ex Ajax piacerebbe molto a Simone Inzaghi, e si inserirebbe senza problemi come mezzala nel suo 3-5-2. I dirigenti milanesi preferirebbero, in caso di cessione, un'offerta cash senza accettare contropartite tecniche in cambio.