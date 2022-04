La Juventus si sta preparando in vista della prossima partita di Serie A contro il Cagliari in programma sabato 9 aprile alle 20:45 in terra sarda. Per questa sfida Allegri non avrà a disposizione Locatelli (out per un mese a causa di un infortunio al ginocchio), non ci sarà neppure Morata, squalificato.

Nel frattempo in questi stessi giorni la società bianconera pensa alla questione dei rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza a fine giugno.

La Juventus prepara la prossima gara contro il Cagliari: Locatelli fuori almeno un mese

Dopo la sconfitta subita contro l'Inter all'Allianz Stadium, la Juventus deve pensare a preparare la prossima gara in trasferta a Cagliari.

Per questa sfida mister Allegri recupera Zakaria a pieno regime, ma deve fare i conti con un altro infortunio a centrocampo: nella giornata di ieri infatti Locatelli è stato sottoposto agli esami strumentali al J-Medical, gli esiti non sono stati confortanti: il centrocampista dovrebbe stare fermo almeno per un mese.

Per la sfida in Sardegna spazio a Chiellini e De Ligt in difesa (con Bonucci pronto eventualmente a prendere il posto di uno dei due). In attacco dovrebbero giocare Vlahovic e Dybala, mentre non ci sarà Alvaro Morata, squalificato per aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale.

La Juve pensa anche ai rinnovi contrattuali

Intanto la società della Juventus è proiettata sul tema dei rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza il 30 giugno.

Ormai certa la partenza a parametro zero di Paulo Dybala, ci sono anche diverse altre questioni da risolvere: si tratta di Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Juan Cuadrado.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro per discutere sul futuro di De Sciglio e di Perin, mentre per quanto riguarda Cuadrado non dovrebbero esserci problemi: il colombiano dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia bianconera per un altro anno, con opzione per il secondo.

La questione più difficile in tal senso pare essere quella di Bernardeschi: secondo alcune indiscrezioni il centrocampista offensivo non avrebbe intenzione di accettare l'offerta al ribasso da parte della Juventus e potrebbe anche decidere di cambiare squadra: in tal caso ci sarebbe la Lazio di Sarri particolarmente interessata a lui.

Pur non andando in scadenza di contratto non è ancora sicura la permanenza di Giorgio Chiellini: secondo alcune indiscrezioni il capitano potrebbe rescindere con un anno di anticipo e provare un'esperienza negli Usa.