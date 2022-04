La dirigenza del Milan sembra schiarirsi le idee sul futuro con il passare delle settimane, puntando a rinforzare il reparto offensivo, infatti, saranno presto chiarite le posizioni di Messias e Diaz e i loro eventuali sostituti.

La lista di mercato sul tavolo del Milan è molto ampia e varia e, con ogni probabilità, fra il mese di aprile e quello di maggio arriveranno le prime offerte per alcuni giocatori che definiranno la rosa rossonera che disputerà la stagione 2022/2023.

Messias in bilico, si cercano rinforzi

L’esterno brasiliano classe ’91 non ha brillato totalmente alla sua prima stagione in una big; sebbene non abbia sfigurato, fornendo comunque alcune prestazioni buone, Messias non si è messo in luce pienamente e, con ogni probabilità, questo non gli consentirà di ottenere il riscatto del Milan dal Crotone, dove dovrebbe tornare.

Un altro giocatore in prestito è Brahim Diaz, ma in questo caso la società rossonera sembrerebbe intenzionata a procedere al riscatto dal Real Madrid, chiedendo alla società spagnola uno sconto significativo sul prezzo concordato di 22 milioni di euro. Sia le prestazioni di Messias sia quelle di Diaz non hanno esaltato il tecnico Pioli e, di conseguenza, la dirigenza rossonera sta valutando le alternative: in cima alla lista, ormai da settimane, c’è Domenico Berardi, autore di una grande stagione con 14 reti e 14 assist realizzati in 27 partite disputate. La difficoltà per l’acquisto dell’attaccante calabrese è data dal suo valore di mercato, che il Sassuolo ha fissato intorno ai 30 milioni di euro e non sembra essere intenzionato ad accettare contropartite tecniche per abbassare il prezzo.

Non solo Berardi, Maldini e Massara valutano altri colpi

Se la dirigenza rossonera non riuscirà a trovare una quadra per formulare l’offerta al Sassuolo, si potrebbero valutare nuovi profili, come ad esempio Di Maria e De Ketelaere.

L’argentino in forza al PSG è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di disputare l’ultima parte della sua carriera in un nuovo campionato.

Nella stagione in corso non ha certamente brillato e ha giocato solo una parte delle gare, mettendo a segno 3 reti e fornendo 4 assist, ma nonostante ciò la prossima potrebbe essere una stagione di rilancio che lo porterebbe a chiudere la carriera nel migliore dei modi.

Discorso totalmente inverso per il belga Charles De Ketelaere, giocatore ancora giovane (classe 2001) e che sta ben figurando nella stagione in corso al Bruges. A soli 21 anni ha realizzato 14 reti e 7 assist e il suo valore di mercato è cresciuto intorno ai 30 milioni di euro.