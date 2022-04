Il mercato in entrata è già nel pieno delle sue attività con la ricerca del post Dybala, di un campione a centrocampo e anche di un difensore centrale. Acquisti e non solo, la Juventus ragiona anche sulle uscite utili per abbassare il monte ingaggi e non dare ad Allegri una rosa extralarge da gestire.

Juventus, i nomi in uscita tra difesa e centrocampo

Sono tanti i giocatori che hanno le valigie in mano tra difesa e centrocampo. A sinistra potrebbe essere rivoluzione, insieme ad Alex Sandro potrebbe partire anche Pellegrini che è stato utilizzato solo al bisogno e che sembra non avere convinto.

Al centro della retroguardia c'è sempre il rebus Chiellini, l'esperto difensore potrebbe davvero dire addio a fine stagione, il suo contratto scade a giugno, con la Mls o il ritiro nel suo destino.

Discorsi aperti anche a centrocampo. Nella lista delle possibili cessioni della Juventus, oltre a Ramsey che al momento è in prestito ai Rangers, potrebbe esserci anche Arthur, brasiliano su cui Allegri sta puntando molto, ma che potrebbe essere chiuso oltre che da Zakaria e Locatelli anche da un nuovo innesto. Non è un mistero infatti che il tecnico livornese voglia almeno un giocatore che possa alzare il livello in mediana, Pogba e Milinkovic-Savic sarebbero i sogni, Jorginho sarebbe possibile ma prima bisognerà capire quale sarà il futuro del Chelsea.

Morata e tutti gli altri: possibile rivoluzione nell'attacco della Juventus

Sarà invece rivoluzione con ogni probabilità in attacco. Gli unici sicuri di restare sono Chiesa e Vlahovic, investimenti pesanti che dovranno essere i trascinatori della prossima stagione. Andrà via Dybala e anche Bernardeschi sembra essere abbastanza lontano dal rinnovo di contratto, la scadenza è fissata a giugno.

I due giocatori libereranno spazio salariale, circa 11 milioni di euro, per almeno un colpo ad effetto, Zaniolo sarebbe il preferito, restano valide le piste Di Maria e Gabriel Jesus.

In bilico anche Moise Kean sempre più ai margini del progetto e in prestito dall'Everton. Potrebbe dire addio anche Alvaro Morata, il giocatore è legatissimo ai bianconeri e ha già dichiarato di voler restare.

Allegri ha grande stima dello spagnolo che sta impostando come esterno d'attacco alla Mandzukic con tanta fisicità e gol da aggiungere al tridente. Il problema è che la trattativa con l'Atletico Madrid non sembra facile, la permanenza è vincolata ad un diritto di riscatto molto alto, 35 milioni. Sono troppi soldi per la Juventus che vorrebbe uno sconto importante, secondo alcuni rumors Cherubini e Arrivabene non vorrebbero offrire più di 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore della Nazionale spagnola. Sono circa venti milioni in meno, toccherà all'Atletico accettare o meno la possibile offerta al ribasso.