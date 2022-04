La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato in estate. Allegri ha confermato nel post match di Sassuolo e Juventus che la squadra non sarà rivoluzionata, ma potrebbero arrivare 2 o 3 acquisti. Rinforzi che riguarderebbero centrocampo e settore avanzato, ma anche la difesa nel caso in cui dovessero partire Alex Sandro e Chiellini. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Alvaro Morata, nonostante Allegri gradisca una sua conferma. Lo spagnolo è attualmente in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro.

Somma che probabilmente la società bianconera non spenderà, considerando che lo spagnolo compirà 30 anni. La Juventus potrebbe investire circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, difficilmente però l'Atletico Madrid accetterà tale offerta, anche perché Morata è un nazionale spagnolo e ha dimostrato di avere molto mercato. Si è parlato di un interesse del Siviglia e, negli ultimi giorni, anche l'Arsenal starebbe valutando il suo acquisto. Secondo le ultime notizie di mercato, la società inglese sarebbe pronta ad investire 30 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi all'Arsenal a giugno

La Juventus, dopo Dybala, potrebbe perdere un altro giocatore per il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid, proprietaria del cartellino di Morata, non accetterà un'offerta da 20 milioni di euro della Juventus. Come è noto, i bianconeri hanno un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro, somma che però non vorrebbero spendere.

La Juventus potrebbe offrire circa 20 milioni di euro, ma l'Atletico Madrid ne vorrebbe almeno 30, anche perché ci sarebbe l'Arsenal pronto a spendere tale somma. Di conseguenza, la possibilità che Morata lasci la società bianconera è concreta, a meno che la Juventus decida di incrementare l'offerta per il giocatore. In tal caso, sarebbe decisiva la volontà di Morata, che ha più volte dichiarato di voler rimanere alla Juventus.

Se dovesse però lasciare Torino, la società bianconera dovrà non solo sostituire Dybala ma anche lo spagnolo. In tal caso, i rinforzi per il settore avanzato potrebbero essere due.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il settore avanzato. Come sostituto di Dybala potrebbe arrivare Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Possibile l'acquisto anche di una punta: il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.