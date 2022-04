La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui dovrà consolidare il quarto posto e possibilmente superare al terzo posto il Napoli, attualmente a +1 dai bianconeri. Se dovessero arrivare le vittorie contro Venezia e Genoa, la Juve sarebbe certa della partecipazione alla Champions League, nonostante manchino quattro match alla fine del campionato. Altro impegno importante sarà la finale di coppa Italia, prevista l'11 maggio. Successivamente si inizierà a lavorare al mercato. Come confermato da Allegri nel post match di Sassuolo e Juventus, la società potrebbe acquistare 2 o 3 giocatori.

Rinforzi che potrebbero riguardare tutti i settori, sarà importante inoltre definire il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid per circa 35 milioni di euro. Difficilmente la Juventus spenderà tale somma per l'acquisto del cartellino dello spagnolo, per questo starebbe valutando di presentare un'offerta importante all'Atletico Madrid per acquistare non solo lo spagnolo ma anche il terzino Renan Lodi. Ad agevolare il possibile trasferimento a Torino del brasiliano l'interesse degli spagnoli per Marcos Alonso. Secondo le ultime notizie di mercato l'Atletico Madrid potrebbe acquistare proprio il terzino del Chelsea in estate agevolando la partenza di Renan Lodi.

La Juventus potrebbe acquistare Morata e Renan Lodi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare dall'Atletico Madrid Alvaro Morata e Renan Lodi. Lo spagnolo potrebbe essere riscattato per una somma minore rispetto ai 35 milioni di euro stabiliti nell'estate 2020, quando Morata si trasferì alla Juventus.

I bianconeri potrebbero spendere 20 milioni di euro e altrettanti per Renan Lodi, pagando un totale di 40 milioni di euro alla società spagnola per i due giocatori. In questo modo andrebbero a rinforzare anche la fascia sinistra difensiva, considerando che Alex Sandro potrebbe essere venduto a fine stagione essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Difficile che l'Atletico Madrid accetti questa offerta anche perché vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di euro dalla partenza di Morata e altrettanti da Renan Lodi. Per lo spagnolo si parla anche di un interesse dell'Arsenal, che non avrebbe problemi a spendere tale somma in caso di qualificazione alla Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per trovare un sostituto di Paulo Dybala. L'argentino andrà in scadenza di contratto a giugno, servirà un giocatore di qualità. Fra i preferiti ci sono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, due dei migliori giovani della nazionale italiana di Roberto Mancini.