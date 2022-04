La Juventus dopo il pareggio contro il Bologna ha mostrato problemi nel gioco ma anche nel finalizzare le azioni da gol. Solo con gli emiliani in nove è arrivato il gol del pareggio che ha permesso ai bianconeri di mantenere la distanza da Roma, Lazio e Fiorentina e consolidare il quarto posto. Buona la prestazione di Alvaro Morata, che ha fornito l'assist decisivo per il gol del pareggio di Dusan Vlahovic. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid fino a giugno con la Juventus che ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe confermare Morata anche nella stagione 2022-2023 ma non spendendo la somma prevista dal riscatto del cartellino e stabilita nell'estate 20202.

Si parla di un'offerta da 20 milioni di euro da parte della Juventus, che però secondo le ultime notizie di mercato potrebbe non essere accettata. L'Atletico Madrid non sarebbe disposto a concedere sconti sul cartellino del giocatore, anche perché non mancherebbero società interessate al suo acquisto. Su tutte il Siviglia, che potrebbe garantire all'Atletico Madrid una somma di circa 30 milioni di euro per il nazionale spagnolo.

Il prezzo del riscatto del cartellino di Morata è di 35 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid vorrebbe 35 milioni di euro per il riscatto di Alvaro Morata. Non sarebbe disposto a cedere lo spagnolo a prezzo minore, anche perché il giocatore ha mercato.

Fra le società interessate ci sarebbe il Siviglia, che potrebbe offrire all'Atletico Madrid circa 30 milioni di euro. La Juventus cercherà prima di raggiungere l'obiettivo minio stagionale, ovvero il quarto posto. Solo dopo valuterà il riscatto di Morata e tratterà con la società proprietaria del cartellino il suo acquisto.

Di certo la Juventus dovrà effettuare almeno un acquisto per il settore avanzato, sia in caso di conferma o meno di Alvaro Morata. Con la partenza di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare un giocatore per supportare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare il settore avanzato.

Si cerca un sostituto di qualità di Paulo Dybala, uno dei preferiti è sicuramente Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Roma e valutato circa 40 milioni di euro. Somma che difficilmente la società bianconera spenderà, per questo potrebbe inserire un giocatore gradito alla Roma. Potrebbe essere Weston Mckennie. Da valutare anche il futuro professionale di Moise Kean, in caso di partenza arriverebbe il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.