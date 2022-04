La Juventus potrebbe rivoluzionare in maniera importante la rosa nel Calciomercato estivo. Diverse le cessioni che potrebbero riguardare i giocatori dall'ingaggio importante come Aaron Ramsey e Arthur Melo ma anche quelli a scadenza giugno 2023, su tutti Alex Sandro e Giorgio Chiellini. Proprio il difensore dopo Sassuolo e Juventus ha voluto sottolineare di non aver ancora deciso il suo futuro professionale e che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera. Le ultime notizie di mercato confermano però la possibilità che Chiellini faccia una nuova esperienza professionale, si parla di un trasferimento nel campionato americano.

In tal caso sarà necessario acquistare un difensore importante, Allegri dovrà valutare da vicino Federico Gatti, acquistato a gennaio e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno. Il tecnico però preferirebbe avere in rosa anche un giocatore d'esperienza, fra i graditi ci sarebbe anche Francesco Acerbi, che nonostante abbia prolungato il contratto con la Lazio fino a giugno 2025, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il sorriso al gol subito dalla Lazio contro il Milan è stato immortalato dalle televisioni, scatenando critiche nei confronti del difensore. Un rapporto professionale quello con la società laziale che sembra essere giunto alla fine. La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Rugani per l'acquisto di Acerbi.

Possibile scambio di mercato fra Rugani e Acerbi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Daniele Rugani per l'acquisto di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio piace ad Allegri come possibile sostituto di Giorgio Chiellini, anche perché di piede sinistro. Si integrerebbe molto bene sia con Bonucci che con de Ligt.

La società bianconera potrebbe offrire Rugani, che ritroverebbe Maurizio Sarri, tecnico con cui è cresciuto all'Empoli. Uno scambio di mercato che sarebbe gradito ad entrambe le società. Allegri valuterà da vicino anche Gatti, che da luglio inizierà la preparazione estiva con la Juventus. Il difensore è in prestito al Frosinone e sarà impegnato nei playoff.

Il tecnico in una recente intervista ha elogiato Gatti definendolo come uno dei migliori giocatori del campionato di Serie B.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare altri nazionali italiani durante il calciomercato estivo. Per il centrocampo piace Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per il settore avanzato piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che si sta confermando in questa stagione nel campionato italiano e nella nazionale di Roberto Mancini.