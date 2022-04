La Juventus potrebbe andare incontro a una rifondazione della rosa durante il Calciomercato estivo. Potrebbero partire almeno sei-sette giocatori, per motivi anagrafici ma anche economici. La società bianconera vuole infatti alleggerire il monte ingaggi, soprattutto cedendo chi non è considerato parte del progetto sportivo. Fra questi ci sarebbero Alex Sandro e Arthur Melo. A loro potrebbe aggiungersi anche Giorgio Chiellini, che ha un contratto fino a giugno 2023 con la società bianconera, ma che potrebbe rescindere per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Come possibile sostituto la Juventus avrebbe individuato in Francesco Acerbi il rinforzo ideale anche perché abile a giocare col piede sinistro. Il giocatore della Lazio si integrerebbe molto bene sia con Matthijs de Ligt che con Leonardo Bonucci. La Lazio starebbe valutando la cessione di Acerbi anche perché avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Il classe 1995 potrebbe ritrovare nella società laziale il suo ex compagno di nazionale under 21 italiana Daniele Rugani. La Juventus starebbe infatti valutando la possibilità di effettuare uno scambio di mercato fra il difensore toscano e Acerbi.

Possibile scambio di mercato fra due difensori, Rugani e Acerbi

Si tratterebbe di un rinforzo d'esperienza che arriverebbe senza pagare prezzo di cartellino in quanto scambiato con Rugani.

Il difensore toscano ritroverebbe alla Lazio il suo ex tecnico all'Empoli Maurizio Sarri. La Juventus lascerebbe partire Rugani anche perché ha un ingaggio importante da circa 3 milioni di euro a stagione pur non essendo un titolare.

Se si dovessero concretizzare lo scambio fra Rugani e Acerbi e la rescissione consensuale di Giorgio Chiellini, la Juventus potrebbe poi acquistare un altro difensore centrale.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altre cessioni importanti. Si è parlato delle possibili partenze di Alex Sandro, Arthur Melo, Giorgio Chiellini e Daniele Rugani, ma a questi potrebbero aggiungersi anche Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers, e Moise Kean. La punta è in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton a giugno 2023. La Juventus potrebbe anticipare il suo acquisto a fine stagione per poi cederlo a società interessate al giocatore.