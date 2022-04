La Juventus è attesa da mesi importanti in cui cercherà di arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in campionato. Risultati importanti nelle due competizioni potrebbero agevolare anche il mercato. Se dovesse arrivare il titolo, la società bianconera potrebbe infatti supportare in maniera più decisa il mercato. Intanto si lavora anche alla definizione delle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Confermato l'addio di Paulo Dybala, potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione anche Federico Bernardeschi. Per Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, invece, sembra vicino il prolungamento di contratto.

Dovrebbero tutti sottoscrivere un contratto fino a giugno 2024 con un ingaggio minore rispetto a quello che percepiscono attualmente. Da definire anche il futuro professionale di Alvaro Morata. La punta spagnola si sta rivelando molto importante per la Juventus, un supporto ideale per Dusan Vlahovic. È stato lo stesso Allegri a sottolineare, in una recente intervista, di avergli parlato, dopo l'acquisto di Vlahovic, per confermargli la fiducia. Probabile una sua permanenza alla società bianconera anche nella stagione 2022-2023 con il possibile prolungamento del prestito per un'altra stagione.

Morata potrebbe rimanere in prestito un'altra stagione alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alvaro Morata potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2022-2023.

La società bianconera difficilmente riscatterà il cartellino dello spagnolo per 35 milioni di euro, come da intesa stabilita nell'estate 2020. Si starebbe lavorando alla possibilità di prolungare il prestito di una stagione, con la Juventus che pagherebbe ulteriori 10 milioni di euro per lo spagnolo.

Nel 2023 Alvaro Morata sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con l'Atletico Madrid e trattare il suo acquisto a titolo definitivo sarebbe più facile per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Considerando che Chiesa sta recuperando dall'infortunio e difficilmente sarà disponibile all'inizio della stagione 2022-2023, sarebbe importante per la Juventus ripartire con Morata e Vlahovic. A questi potrebbe aggiungersi Nicolò Zaniolo, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere il sostituto di Paulo Dybala.

L'argentino va in scadenza a giugno e, come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, non prolungherà il contratto con la società bianconera. Per quanto riguarda Zaniolo, va in scadenza con la Roma a giugno 2024. La Juventus potrebbe acquistarlo per circa 40 milioni di euro con una modalità di pagamento agevolata.