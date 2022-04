Il Calciomercato degli ultimi anni ha visto l'Inter protagonista, con i nerazzurri impegnati in un percorso di rinascita al fine di tornare ai vertici del calcio mondiale. La prossima sessione di Calciomercato potrebbe riservare ancora gioie al popolo nerazzurro, visto che la dirigenza sembrerebbe essere intenzionata a cogliere le opportunità che si presenteranno. In tal senso, un'occasione sarebbe rappresentata dall'attaccante Memphis Depay, che ormai sembrerebbe ai margini del progetto del nuovo Barcellona targato Xavi.

Inter: possibile interesse per Depay

Con gli acquisti di Aubameyang e Ferran Torres, che hanno aumentato il tasso qualitativo del reparto offensivo del Barcellona, per Depay lo spazio è sempre più ridotto e la sua avventura spagnola potrebbe terminare nella prossima stagione, visto che l'ex numero 10 del Lione vorrebbe giocare con maggiore continuità e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Una possibilità che potrebbe ingolosire, e non poco, l'Inter: i nerazzurri stanno cercando dei rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, e un profilo come quello dell'olandese potrebbe essere l'ideale.

Attaccante potente, di 28 anni e di grande tecnica, nel Barcellona terzo in classifica in Spagna gioca da prima punta, ma in carriera si è ben espresso anche da seconda punta o da esterno d’attacco.

Un giocatore eclettico e prolifico: solo in questa stagione in campionato ha segnato finora 10 reti e messo a referto due assist in 20 gare, il classe 1994 resta attualmente il miglior realizzatore del club blaugrana, nonostante in questo 2022 abbia giocato solamente per 158 minuti. Depay resta un profilo di livello internazionale con ancora molti anni di carriera davanti, per questo i nerazzurri lo seguono con attenzione.

Un grande ostacolo, però, per Marotta e Ausilio è sicuramente legato all'ingaggio dell'attaccante olandese, l'ex Lione infatti attualmente percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Possibile scambio di mercato fra De Vrij e Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Inter potrebbe lasciar partire De Vrij a giugno se dovesse arrivare Bremer.

Il difensore del Torino sarebbe considerato il rinforzo ideale per la società bianconera ,anche perché andrebbe a ringiovanire ulteriormente il reparto difensivo. Ad essersi interessate apertamente a de Vrij sono state, in primissima battuta, il Tottenham di Conte, che preferirebbe riabbracciarlo come fosse un timbro di garanzia per il proprio reparto difensivo, e il Barcellona, più defilato ma nettamente più motivato del concorrente. I catalani, stando alle capacità economiche attuali, potrebbero proporre ai nerazzurri il cartellino di Depay più una quota di conguaglio da 10/15 milioni di euro e qualcuno di bonus. La società nerazzurra potrebbe prendere in seria considerazione la proposta perché l'attaccante olandese sarebbe un ottimo rinforzo per il reparto offensivo, considerando anche l'addio ormai certo di Alexis Sanchez a fine stagione.