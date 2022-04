La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate durante il Calciomercato estivo. I bianconeri potrebbero proseguire il progetto di ringiovanimento della rosa. Una delle principali esigenze della società bianconera sarebbe quella di rinforzare il centrocampo con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e con uno che garantisca inserimenti. Investimenti che dipendono però anche dalle cessioni, con tanti giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo e Aaron Ramsey potrebbero aggiungersi a Paulo Dybala, che come confermato dall'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene, non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

L'argentino è atteso da un finale di stagione importante in cui dovrà mettersi in evidenza anche per attirare l'interesse di società. Già adesso però non mancherebbero delle interessate al suo ingaggio. Si è parlato di un suo possibile trasferimento all'Inter, all'Atletico Madrid o al Barcellona. Secondo le ultime notizie di mercato, ci sarebbero anche diverse società inglesi sul giocatore, fra queste anche il Chelsea. Fra l'altro nella società londinese ci sono giocatori che piacciono ai bianconeri, su tutti Jorginho, Rudiger e Ziyech.

Dybala potrebbe trasferirsi al Chelsea, Ziyech possibile sostituto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Paulo Dybala potrebbe decidere di lasciare il campionato italiano per fare un'esperienza professionale in Inghilterra.

Fra le società interessate ci sarebbe anche il Chelsea, che in attesa di definire la situazione societaria, starebbe già lavorando al mercato estivo. Dybala è un giocatore che piace agli inglesi. Come sostituto dell'argentino la Juventus potrebbe acquistare Hakim Ziyech, centrocampista che può giocare sia come trequartista in 4-2-3-1 ma anche nel tridente offensivo del 4-3-3.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e in questa stagione - fino ad adesso - ha disputato 15 match nel campionato inglese segnando 4 gol e fornendo 2 assist, a questi bisogna aggiungere 7 match, 1 gol e 2 assist in Champions League, 3 match e 2 gol in FA Cup e 4 match ed 1 assist in EFL Cup. Ha segnato un gol nella Supercoppa Europea di inizio stagione e ha contribuito alla vittoria del mondiale per club.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta un altro rinforzo per il settore avanzato. Piacerebbe molto Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma in scadenza di contratto a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Sarebbe il giocatore ideale per il settore avanzato bianconero, un supporto importante per Vlahovic e Chiesa per la Juventus del presente e del futuro.