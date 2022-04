La Juventus 2022-2023 sarà più giovane ed italiana. Sembra essere questa la strategia biaconera per la prossima stagione. Ovviamente, oltre al mercato in entrata, bisogna pensare anche a quello in uscita. Fra i probabili partenti ci sono nomi importanti non solo per l'attacco e il centrocampo, ma anche per la difesa. Potrebbero essere ceduti Alex Sandro (in scadenza nel giugno del 2023) e Giorgio Chiellini. Il difensore italiano, nonostante abbia un altro anno di accordo con la Juventus, potrebbe rescindere il suo contratto per fare una nuova esperienza professionale: si parla soprattutto del campionato statunitense, con l'Inter Miami che, dopo Higuain e Matuidi, potrebbe ingaggiare un altro juventino.

A proposito di difensori centrali, dovrebbero essere confermati Bonucci e de Ligt oltre a Rugani, ai quali potrebbe aggiungersi Gatti, acquistato a gennaio dal Frosinone. Serve però un altro innesto di esperienza e qualità. Il giornalista sportivo Paolo Paganini su Twitter ha dichiarato che in casa Juventus si starebbe lavorando almeno per due giocatori italiani per la retroguardia.

Il primo sarebbe Alessio Romagnoli che si libererà alla fine di giugno a parametro zero dal Milan. Il secondo sarebbe Gianluca Mancini, difensore della Roma classe 1996 valutato circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe rinforzarsi soprattutto con giocatori italiani

"Sta nascendo una Juventus all'italiana. Le trattative per Zaniolo e Raspadori sono avviate.

Con il Sassuolo c'è anche in piedi il discorso Frattesi, per la difesa ci sono stati invece nuovi sondaggi per Mancini e Romagnoli". Questo il tweet di Paolo Paganini, il quale ha sottolineato come il club torinese sia interessato a puntare soprattutto su giovani calciatori italiani.

In attacco, al momento i preferiti sarebbero Zaniolo e Raspadori: potrebbero arrivare entrambi se, oltre a Paulo Dybala, dovesse partire anche Moise Kean.

Da valutare anche il futuro di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe decidere di acquistarlo se gli spagnoli accettassero un'offerta di circa 20 milioni.

Per il centrocampo piace Frattesi. Invece, in difesa, stando alle parole di Paganini la Juventus starebbe seguendo sia Gianluca Mancini della Roma che Alessio Romagnoli del Milan.

Sembra più facile arrivare al centrale rossonero, sul quale ci sarebbe anche la Lazio.

Il mercato della Juventus: occhi puntati su Jorginho

La Juventus potrebbe acquistare un altro italiano durante il mercato estivo. Piace molto Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese nel giugno del 2023. La sua valutazione di mercato ruoterebbe intorno ai 20 milioni di euro. L'ex Napoli potrebbe essere l'uomo giusto per migliorare la qualità del gioco dela formazione di Allegri e, in più, garantirebbe maggiori verticalizzazioni per le punte.