Rinforzare centrocampo e settore avanzato sembrano essere le principale esigenze della Juventus per il Calciomercato estivo. Le problematiche avute in questa stagione potrebbero agevolare soprattutto acquisti importanti a centrocampo, con l'arrivo di una mezzala d'inserimento e quello di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo il preferito sembra essere Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. La situazione societaria degli inglesi potrebbe agevolare ulteriormente l'addio del centrocampista, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il nazionale italiano sarebbe l'ideale per la Juventus, in quanto darebbe anche verticalizzazione al gioco.

Del possibile arrivo di Jorginho nella società bianconera ha parlato anche Francesco Repice. In una recente intervista a Juventibus il giornalista sportivo ha dichiarato che il centrocampista avrebbe un'intesa contrattuale con la Juve per un contratto fino a giugno 2026. Il problema di fondo è rappresentato dalla situazione societaria del Chelsea, considerando che è in vendita dopo che il Governo inglese ha inflitto sanzioni pesanti ad Abramovich per i motivi rguardanti la giuerra in Russia.

Secondo Repice, Jorginho avrebbe raggiunto l'intesa con la Juventus fino a giugno 2026

"Da quello che mi risulta Jorginho ha un'intesa di quattro anni con la Juventus.

Il problema è al Chelsea, ma l'accordo c'è", sono queste le dichiarazioni di Francesco Repice in riferimento al possibile trasferimento di Jorginho nella società bianconera. Il motivo per cui l'affare non è ancora stato definito, secondo il giornalista sportivo, riguarderebbe la situazione societaria del Chelsea, che è stato messo in vendita dal proprietario Roman Abramovich.

Il Governo inglese ha inflitto sanzioni pesanti agli oligarchi russi che vivono in Inghilterra, di conseguenza anche al presidente del Chelsea. Sarà quindi necessario trovare prima una nuova proprietà per il club inglese e successivamente la nuova presidenza potrebbe valutare le cessioni.

Il centrocampista Jorginho avrebbe raggiunto l'intesa contrattuale con la società bianconera per un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026. Potrebbe non essere l'unico giocatore del Chelsea a trasferirsi alla Juventus, piacerebbero ad esempio il difensore Antonio Rudiger e il laterale sinistro Emerson Palmieri.