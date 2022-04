Mohamed Salah nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista parlando del suo prossimo futuro. Il calciatore egiziano è stato stuzzicato sulla possibilità di un rinnovo contrattuale con il Liverpool, tema su cui però è rimasto piuttosto abbottonato.

Salah, un top player assoluto

Mohamed Salah, che passato ha giocato in Serie A con la Fiorentina e con la Roma, negli ultimi anni ha cambiato sostanzialmente la storia recente del Liverpool aiutando la compagine allenata da Jurgen Klopp a vincere tutto. È normale dunque annoverare l'attaccante tra i top player assoluti ed è altrettanto comprensibile che faccia discutere il suo possibile rinnovo di contratto con il club britannico.

Recentemente Salah infatti è finito al centro di un vortice di suggestioni e rumors di Calciomercato. Nelle scorse ore il giocatore egiziano ha rotto il silenzio che durava da settimane e ha voluto esprimere la propria opinione sul suo futuro, parlando a Football Daily.

Mohamed Salah rompe il silenzio: 'Il mio futuro? Non posso dire di essere fiducioso'

Mohamed Salah ha parlato del suo futuro dicendo: "Sinceramente ci sono molte cose che la gente non sa al riguardo. Non posso essere egoista ora e parlare della mia situazione quando siamo nel periodo più importante della stagione. Devo parlare e concentrarmi sulla squadra, questa è la cosa più importante in questo momento. Speriamo di essere più ottimisti e poi vedere cosa accadrà".

Quando poi è stato domandato a Salah se sia fiducioso o meno di una sua prossima firma con il club di Anfield, l'egiziano ha commentato: "Non posso dire di sì, non posso dire di no. Ho detto molte volte prima quello che voglio. Ma ora non posso approfondire questa situazione del contratto perché è una circostanza delicata, non posso parlare del mio contratto, mi concentro sulla squadra, tutto qui".

Infine, il classe '92 ha voluto precisare: "Sono un professionista e so cosa sto facendo, quindi non mi preoccupo troppo. Mi concentro sulla squadra, sul vincere trofei e dare tutto per il club".

Insomma le parole di Salah lasciano spazio a diverse interpretazioni. Il calciatore in vista della partita valida per il primo posto in classifica di Premier League tra Liverpool e Manchester City di domenica pomeriggio, non è voluto addentrarsi nello specifico della propria situazione personale per rispetto del momento importante che stanno vivendo i Reds.