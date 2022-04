La Juventus ha disputato una delle migliori partite della stagione contro l'Inter, rimediando però una sconfitta che significa addio alle speranza scudetto, anche se erano già minime prima del match. Diverse le polemiche arbitrali, con Irrati che ha preso decisioni forse discutibili dalle quali soprattutto i bianconeri si sono sentiti danneggiati. Rimangono però le tante azioni create dalla Juventus e non sfruttate. Dopo un primo tempo difficile, nel secondo Vlahovic è riuscito a creare diversi problemi alla difesa all'Inter, non riuscendo però a concretizzare.

La punta, però, ha dimostrato di essere il giocatore dalla quale la Juventus deve ripartire la stagione 2022-2023. Prima di Juventus-Inter è stato intervistato Aldo Serena, l'ex giocatore e attuale commentatore sportivo ha sottolineato come Vlahovic sia stato un acquisto oneroso ma importante per la società bianconera. Nonostante non abbia ancora dimostrato di essere un giocatore decisivo in Europa, secondo Serena, Vlahovic può arrivare ai livelli di Haaland e Mbappé, attualmente due dei giocatori più forti del calcio europeo. Secondo l'ex giocatore, il supporto ideale per Vlahovic è Federico Chiesa.

Vlahovic può arrivare al livello di Haaland e Mbappé

'Haaland e Mbappé finora hanno dimostrato di più a livello internazionale, lui non ha ancora avuto l'opportunità di farlo, ma è sicuramente un prospetto che può arrivare al loro livello'.

Queste le dichiarazioni di Aldo Serena in riferimento a Dusan Vlahovic, punta acquistata dalla Juventus nel mercato di gennaio per circa 75 milioni di euro più bonus. Secondo il commentatore sportivo, la punta bianconera ricorda molto, per potenza e tecnica, Erling Haaland, ma deve migliorare soprattutto con il piede destro se vuole fare il definitivo salto di qualità.

Serena ha aggiunto che come giocatore somiglia molto a Christian Vieri. Ha poi aggiunto: 'Può giocare sia con Morata che con Dybala. Il supporto ideale, però, la Juventus già ce l'ha in rosa, è Federico Chiesa'. Ha poi voluto parlare di Paulo Dybala, sottolineando come sia importante per lui disputare un finale di stagione di livello che gli possa permettere di trovare una società pronta ad ingaggiarlo per la stagione 2022-2023.

L'Inter ha vinto contro la Juventus

Secondo Serena, Juventus-Inter è sempre stata una partita da tripla, incerta nel risultato. Guardando la prestazione delle due squadre ed il risultato finale, il commentatore sportivo ha avuto ragione. Dopo un match dominato dalla squadra di Allegri i nerazzurri sono riusciti ad ottenere una vittoria importante che li rilancia nelle ambizioni per il campionato.