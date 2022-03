La Juventus è attesa da mesi importanti in cui si gioca la stagione. I bianconeri saranno impegnati nella lotta per i primi posti per il campionato ma anche per la qualificazione alla finale di Coppa Italia oltre ai quarti di finale di Champions League. Un gran lavoro aspetta anche la società sul mercato, dapprima incontrando i giocatori in scadenza a giugno e poi valutando anche il riscatto del cartellino di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid e che potrebbe essere acquistato per circa 35 milioni di euro. La Juventus è al lavoro anche per rinforzarsi nel Calciomercato estivo.

Potrebbero arrivare due centrocampisti, uno bravo nell'impostazione di gioco e l'altro negli inserimenti oltre che un giocatore per il settore avanzato. Si valutano però acquisti anche per la difesa, non solo un centrale ma anche un'alternativa sulla fascia destra. Juan Cuadrado dovrebbe prolungare il suo contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Serve quindi un'alternativa al terzino che alla lunga posso sostituirlo. Anche perché Danilo alla lunga potrebbe diventare difensore centrale, in una difesa a due e a tre. Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Raoul Bellanova, giocatore del Cagliari protagonista di una stagione importante con la società sarda.

Il giocatore Bellanova potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un vice Cuadrado durante il calciomercato estivo. La società bianconera vorrebbe un profilo giovane ed italiano da far crescere gradualmente in bianconero. Potrebbe essere Raoul Bellanova il giocatore ideale, protagonista di una stagione importante con il Cagliari.

Il terzino ha disputato fino ad adesso 21 match con i sardi segnando un gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Attualmente è in prestito con diritto di riscatto dal Bordeaux. Il Cagliari lo riscatterebbe per poi cederlo alla Juventus. Bellanova è un riferimento non solo del Cagliari ma anche della nazionale under 21 italiana di Davide Nicolato.

Il classe 2000 fino ad adesso ha disputato 11 match con la rappresentativa giovanile italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri rinforzi italiani con l'idea di ringiovanire i giocatori a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Potrebbe però essere delle eccezioni, come ad esempio Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda invece il settore avanzato potrebbe arrivare il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.