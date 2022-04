L'Inter, questa estate, potrebbe essere chiamata nuovamente a cedere calciatori illustri per finanziare il mercato e soprattutto coprire i debiti causati dalla crisi pandemica. Le linee guida degli Zhang sarebbero state molto chiare. Innanzitutto dovrebbe essere abbassato il tetto salariale e le possibili cessioni di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal potrebbero dare una grossa mano visto che guadagno rispettivamente circa 7 milioni di euro. Inoltre, verrebbero prese in considerazioni tutte le offerte che garantirebbero una netta plusvalenza.

Molti top club sui gioielli dell'Inter

I dirigenti milanesi studierebbero, infatti, le mosse per portare nelle casse circa 100 milioni di euro di profitto sulla base di quanto fatto con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Il calciatore che ha più mercato sarebbe sicuramente Lautaro Martinez che piacerebbe al Tottenham e all'Atletico Madrid. La sua valutazione sarebbe di circa 70 milioni di euro. Per coprire il ruolo, Giuseppe Marotta potrebbe virare su Paulo Dybala che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Per lui potrebbero essere offerti circa 6 milioni di euro a stagione.

Almeno 30 milioni di euro potrebbero arrivare dalla cessione di Denzel Dumfries, per il quale avrebbero chiesto già informazioni club come Bayern Monaco e Real Madrid.

In uscita dovrebbe esserci anche Stefan de Vrij, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Il suo addio garantirebbe una plusvalenza netta di circa 20 milioni di euro, proprio perché è stato ingaggiato a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Lazio. Un'offerta potrebbe arrivare per Nicolò Barella se Antonio Conte dovesse sedersi sulla panchina del Paris Saint Germain.

Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Possibile scambio City-Milan

Il Milan potrebbe invece mettere a segno un colpo stellare con il Manchester City. Il club allenato da Pep Guardiola sarebbe da tempo sulle tracce di Rafael Leao che ha il contratto in scadenza nel 2024. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro ma gli inglesi potrebbero mettere sul piatto uno scambio alla pari con Riyad Mahrez.

L'algerino ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe un profilo molto gradito a Stefano Pioli per la sua polivalenza tattica.Il tecnico ex Inter potrebbe infatti inserirlo nel 4-2-3-1 dove sarebbe in grado di giocare in tutti i ruoli dell'attacco. L'unico ostacolo potrebbe esser rappresentato dall'ingaggio che percepisce attualmente il classe 1991 ma se il Milan dovesse cambiare proprietà, le ambizioni di Investcorp potrebbero sostenere cifre più alte. Da qualche giorno si parla di un possibile passaggio da Elliott ad Investcorp.