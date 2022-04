La scorsa estate l'Inter è stata costretta a cedere Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro e trovare un erede che potesse quantomeno avvicinarsi alle sue qualità sembrava quasi impossibile. Alla fine, però, la società nerazzurra ha individuato in Denzel Dumfries il sostituto ideale. Dopo un inizio altalenante, l'esterno olandese ha conquistato tutti e adesso è un titolare inamovibile per Simone Inzaghi. Le due prestazioni, però, hanno attirato anche l'attenzione dei top club europei in vista della prossima sessione di Calciomercato, in primis il Real Madrid, che avrebbe già avviato i contatti con Ausilio e Marotta.

Anche Roma e Lazio avrebbero cominciato a muoversi in vista della prossima estate, in cerca di rinforzi in difesa. Il nome che piacerebbe ai due club della Capitale sarebbe quello di Gianmarco Ferrari, difensore di grande affidamento in forza al Sassuolo.

Real Madrid su Dumfries

Uno dei nomi che potrebbe infiammare il prossimo calciomercato è quello di Denzel Dumfries. Arrivato con il difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi, in parte ci è riuscito. Contributo importante quello dato dall'esterno olandese, che ha messo a segno cinque reti e collezionato quattro assist in trenta partite giocate in campionato.

Arrivato per 12,5 milioni di euro dal Psv Eindhoven, più bonus, su di lui avrebbe messo gli occhi il Real Madrid, in cerca di un terzino destro all'altezza che possa raccogliere l'eredità di Dani Carvajal.

Inter che, comunque, vorrebbe lasciarlo andare solo dinanzi ad una proposta irrinunciabile, che faccia realizzare anche una cospicua plusvalenza. Il valore del classe 1996 in un solo anno agli ordini di Simone Inzaghi si è quasi triplicato, visto che la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Il club spagnolo, dal proprio canto, vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare e il nome caldo è quello di Dani Ceballos, già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane e valutato sui 20 milioni di euro.

Roma e Lazio su Ferrari

La Roma e la Lazio sono alla ricerca di un rinforzo in difesa per la prossima stagione. Potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato per un obiettivo in comune: Gianmarco Ferrari. Il difensore è un titolare inamovibile nello scacchiere tattico del Sassuolo e avrebbe una valutazione sui 10 milioni di euro.

Giallorossi che sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Gonzalo Villar proponendo uno scambio alla pari, mentre i biancocelesti potrebbero giocarsi la carta Raul Moro, più un piccolo conguaglio economico a favore del club emiliano. Deciderà il Sassuolo quale delle due proposte riterrà più congrue al valore del classe 1992.