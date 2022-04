La Juventus a fine stagione potrebbe lasciar partire diversi giocatori. Sono almeno cinque quelli che potrebbero essere ceduti, a cui si potrebbero aggiungere oltre a Dybala un altro giocatore in scadenza come Bernardeschi. Si parla molto anche della possibile rescissione consensuale di Giorgio Chiellini. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ma potrebbe lasciare la Juventus per fare una nuova esperienza professionale. Nelle ultime ore però le dichiarazioni di Pablo Longoria hanno però suscitato molto clamore mediatico. Il nuovo presidente del Marsiglia è cresciuto come osservatore nella Juventus, società a cui è rimasto molto affezionato.

Proprio Chiellini, come dichiarato da Longoria, è un suo amico. A tal riguardo ha sottolineato che un giocatore come il difensore della Juventus sarebbe sempre ben gradito all'Olympique Marsiglia. Nell'intervista il massimo dirigente della società francese ha parlato anche di Andrea Agnelli ma anche dei vari giocatori che la Juventus sta seguendo per il Calciomercato estivo. Ha elogiato Giacomo Raspadori del Sassuolo aggiungendo che da romantico si augura un ritorno del centrocampista Paul Pogba alla Juventus.

L'ex Juventus Longoria ha parlato del possibile arrivo al Marsiglia di Chiellini

'È un amico, Giorgio. Nel calcio i leader sono sempre meno: a chi non farebbe comodo Chiellini? Ma della Juve comprerei soprattutto i valori del club, che non hanno prezzo'.

Queste le dichiarazioni di Pablo Longoria, il nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia è cresciuto professionalmente alla Juventus come osservatore. Ha avuto modo di parlare anche di Chiellini ed in generale del mercato della Juventus. Ha aggiunto: 'L’attenzione ai migliori italiani fa parte della storia della Juventus. Raspadori è molto bravo, ma non sono stupito: è cresciuto nel Sassuolo'.

Il presidente dell'Olympique Marsiglia ha scartato la possibilità di un arrivo di Paolo Dybala semplicemente perché non sarebbe sostenibile il suo ingaggio da parte della società francese.

Il presidente dell'Olympique Marsiglia ha elogiato anche Paratici e Cherubini

Il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha elogiato anche il lavoro di Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus ed attuale direttore generale del Tottenham, e di Federico Cherubini.

Sull'attuale direttore sportivo bianconero ha aggiunto: 'Di Cherubini mi ha sempre sorpreso la visione e la capacità di lavorare in progetti di lungo termine. Non è un caso abbia costruito la seconda squadra bianconera prima di diventare un dirigente della società bianconera'. Per Longoria è stato importante per la Juventus anche l'acquisto di Dusan Vlahovic.