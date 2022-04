L'Inter avrebbe cominciato a muoversi con largo anticipo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Uno dei reparti che la società nerazzurra potrebbe modificare è quello degli esterni, nonostante l'arrivo di Robin Gosens dall'Atalanta a gennaio. In quest'ottica, potrebbe tornare di Moda il nome di Filip Kostic, esterno serbo accostato al club meneghino già nelle scorse sessioni, e che l'anno scorso è stato molto vicino al trasferimento alla Lazio, in un affare saltato per colpa di una mail in extremis.

Il Napoli, invece, per la prossima estate potrebbe intervenire per rinforzarsi tra i pali.

David Ospina è in scadenza di contratto, mentre Alex Meret non ha convinto quando è stato chiamato in causa in questa stagione. Per questo motivo, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Alessio Cragno, che potrebbe lasciare il Cagliari per cercare di fare uno step successivo nella sua carriera e giocare in maniera continuativa anche in ambito europeo.

L'Inter torna su Kostic

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tutto ruota intorno al futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno. Qualora l'esterno croato dovesse rinnovare, il quadro sembra completo con Perisic, Gosens, Darmian e Dumfries a disposizione di Simone Inzaghi, In caso di mancato accordo per il prolungamento, invece, la società nerazzurra si metterà alla ricerca di un esterno mancino e il nome che sembra essere tornato in auge sarebbe quello di Filip Kostic.

L'esterno, anche in questa stagione, ha fatto abbastanza bene, avendo messo a segno quattro reti e collezionato nove assist in campionato, a fronte di tre gol e tre assist in Europa League. Già l'anno scorso era considerato cedibile e fu ad un passo dalla Lazio, ma adesso può essere l'occasione giusto per lasciare la Germania.

Anche l'Inter segue da tempo con interesse il classe 1992 e le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari. All'Eintracht, infatti, piace molto Andrea Pinamonti, autore di dodici reti con la maglia dell'Empoli, club che lo ha preso in prestito secco la scorsa estate. Operazione che permetterebbe anche di realizzare una plusvalenza ad entrambi i club.

Napoli su Cragno

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un rinforzo tra i pali in vista della prossima stagione. Gli azzurri hanno Ospina in scadenza di contratto e Alex Meret che non convince del tutto e per questo motivo potrebbe essere ceduto. Alla luce di ciò, gli occhi sarebbero finiti su Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che vorrebbe fare il grande salto nel calcio che conta. I rossoblu lo valutano intorno ai 15 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica. Il nome che potrebbe entrare nell'affare è quello di Andrea Petagna o quello di Adam Ounas, entrambi in uscita in estate.