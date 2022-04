La dirigenza del Milan pensa già al Calciomercato, anche in uscita. In tutti i reparti ci sono alcuni giocatori che non paiono rientrare più nel progetto tecnico della società e che potrebbero quindi essere ceduti, fra essi Castillejo e di Ballo-Touré.

Un giocatore su cui intende puntare la dirigenza rossonera per la prossima stagione, invece, è sicuramente Rafael Leao: il Diavolo ha tutte le intenzioni di rinnovare il suo contratto, ma nelle ultime ore le pretese del suo agente si sono fatte importanti, con una cifra richiesta intorno ai 5 milioni di euro.

La lunga lista degli esuberi preoccupa Maldini

Sia Maldini che Massara sono alle prese col valutare tutti i giocatori che non rientrano più nel progetto della dirigenza rossonera. Nelle ultime settimane era stata data per certa la partenza di Franck Kessie verso il Barcellona, ma il suo futuro rimane ancora oggi molto incerto; lo stesso vale per il capitano del Milan Alessio Romagnoli, che sembra essere destinato a lasciare i colori rossoneri al termine della stagione. Mentre questi due giocatori saranno liberati a parametro zero, la dirigenza rossonera punta ad ottenere un conguaglio economico anche minimo dalle cessioni di Castillejo e di Ballo-Touré.

Intanto sembra essere stato deciso anche il futuro di Bakayoko, il quale non sarà riscattato e rientrerà al Chelsea.

La dirigenza rossonera, inoltre, sta valutando altre due ipotesi di riscatto, riguardanti Messias e Brahim Diaz, che potrebbero far comodo a Pioli nella prossima stagione. Situazione ancora diversa per Ante Rebic, con il croato che non lascerà il Milan a meno di un’offerta intorno ai 20 milioni di euro.

Trattativa in corso con Leao

Il rinnovo del calciatore portoghese Rafael Leao si è complicato nelle ultime settimane, con il suo agente che ha richiesto un aumento poco superiore ai 4,5 milioni di euro e che il Milan starebbe valutando. La dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori in questa stagione, ma il procuratore Jorge Mendes sembrerebbe aver anticipato alla dirigenza una possibile maxi offerta per Leao proveniente dall’Inghilterra, intorno ai 70 milioni di euro.

La società rossonera, nel caso in cui l’offerta dovesse arrivare realmente, valuterà tutte le carte a disposizione, fermo restando che sarà molto difficile rinunciare a un classe ’99 dalle potenzialità elevate, come quelle che ha messo in mostra il portoghese.