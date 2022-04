Il Calciomercato del Milan potrebbe presto subire un'accelerazione, soprattutto a causa delle possibili uscite, soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo. I rossoneri, infatti, dovranno rimpiazzare Franck Kessie (che dovrebbe liberarsi a parametro zero) e forse Brahim Diaz e Messias, visto che entrambi potrebbero non rimanere la prossima stagione. In attacco l'obiettivo rossonero sarebbe quello di proporre un contratto importante a Paulo Dybala, mentre per Asensio e Berardi dovranno essere formulate delle offerte convincenti ai due club titolari del cartellino.

A centrocampo il nome caldo resta quello di Bryan Cristante.

Il Milan sonda il terreno per Dybala e Asensio

La separazione tra Dybala e la Juventus ha riscaldato il mercato, con molte squadre che vorrebbero offrire alla Joya un contratto che lo convinca a sposare il proprio progetto. Anche il Milan sembrerebbe avere un interesse per l’attaccante argentino e potrebbe presto mettere sul tavolo del suo agente una proposta di contratto attorno agli 8 milioni di euro annui, cifra che potrebbe non bastare per garantirsi le prestazioni dell’ormai quasi ex Juve.

Un altro attaccante nel mirino rossonero è l’esterno del Real Madrid Marco Asensio, che ha un valore intorno ai 40 milioni di euro. L’attaccante spagnolo non sembra essere più nei piani di mister Ancelotti, nonostante gli 8 gol messi a segno in 25 partite.

La società rossonera potrebbe far leva anche sull’ottimo rapporto che lega Ancelotti al Milan, cercando di portare Asensio in rossonero con una cifra ridotta rispetto al suo valore attuale.

Anche Cristante e Berardi nella lista degli obiettivi rossoneri

Il Milan lavora su più fronti e nelle ultime settimane circolano voci che riportano un interesse particolare per Domenico Berardi.

L’attaccante del Sassuolo sta vivendo una stagione positiva, con 14 reti e 14 assist realizzati in campionato: il valore dell’attaccante calabrese è stato fissato dalla dirigenza neroverde intorno ai 35 milioni di euro.

Per il centrocampo, invece, l’interesse dei rossoneri per il centrocampista della Roma Bryan Cristante pare essere molto forte, tanto che Pioli potrebbe inserirlo nel centrocampo a due che ormai caratterizza la squadra rossonera. Se la volontà del centrocampista italiano sarà quella di approdare nuovamente in casa Milan, la Roma difficilmente si opporrà, qualora dovesse arrivare un’offerta sufficiente per la sua cessione.