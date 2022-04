L’annuncio della Juventus della sua volontà di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala ha scosso fortemente la Serie A, con il giocatore argentino che dovrà trovare una nuova destinazione, in cui mettere in mostra le sue qualità. Fra le tante squadre sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Il club rossonero di Milano ha intenzione di rinnovare il reparto offensivo con i soli Leao e Giroud che sembrano essere destinati alla permanenza; al contrario sulla fascia destra nessuno dei giocatori che si sono alternati ha convinto ed il Milan potrebbe puntare su un nuovo obiettivo: Asensio.

Il nuovo numero 10 del Milan potrebbe essere Dybala

I rumors sul futuro di Dybala si fanno sempre più ricchi, con destinazioni possibili in tutti i campionati europei, vista la richiesta di molti club. Nelle prossime settimane, con ogni probabilità, l’attaccante argentino ed il suo agente sceglieranno la destinazione più gradita alla Joya: dalle ultime voci sembrerebbe che in caso di permanenza in Serie A Dybala gradirebbe il Milan più di ogni altra meta. L’attaccante classe ’93 non ha brillato in questa stagione, costellata da qualche infortunio, ma ha comunque messo a segno ben 8 reti e sfornato 5 assist in 22 gare disputate nel campionato italiano. Il valore dell’attaccante juventino non si discute e prenderlo a parametro zero sarebbe un gran colpo per la dirigenza rossonera.

In tal senso, infatti, Maldini e Massara stanno lavorando per definire un’offerta al giocatore, che potrebbe essere ancora più ricca in caso di mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Oltre ad una importante offerta economica, il Milan potrebbe concedere all’argentino la maglia numero 10, che sarebbe una prestigiosa possibilità per Dybala, potendo diventare un nuovo simbolo dei rossoneri.

Si tratta anche Asensio

Il Milan è anche, forse soprattutto, al lavoro per portare a Pioli un giocatore di livello da schierare nel reparto offensivo destro, dove né Messias né Castillejo né Saleamaekers hanno ben impressionato, non fornendo prestazioni ottime. Nelle ultime ore molte testate giornalistiche hanno fatto il nome dell’attaccante del Real Madrid Asensio: l’attaccante spagnolo non sta attraversando una buona stagione e gli spazi al Real sembrano essere chiusi, non convincendo appieno il tecnico Carlo Ancelotti, che lo ha schierato solo in 6 partite.

Il valore di mercato del classe ’96 è intorno ai 40 milioni di euro, ma la dirigenza potrebbe premere sul buon rapporto di con la società sia con l’allenatore del Real Madrid per ottenere uno sconto considerevole e rendere la trattativa possibile. La dirigenza rossonera, dunque, è attiva sul mercato per rifondare in particolare il reparto offensivo, aumentando il numero di azioni pericolose e di gol realizzati.